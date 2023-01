47-Jähriger wegen Verdachts auf Insiderhandel festgenommen

Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt mitteilten, sollen er und vier weitere Beschuldigte mithilfe von Insiderinformationen über bevorstehende Firmenübernahmen einen zweistelligen Millionenbetrag verdient haben.

Wegen des Verdachts des Insiderhandels ist ein 47-Jähriger festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt mitteilten, sollen er und vier weitere Beschuldigte mithilfe von Insiderinformationen über bevorstehende Firmenübernahmen einen zweistelligen Millionenbetrag verdient haben. Der älteste Beschuldigte im Ermittlungsverfahren sei 82 Jahre alt.

Die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hatte die Staatsanwälte auf den mutmaßlichen Insiderhandel in einer Anzeige aufmerksam gemacht. Die fünf Personen stehen im Verdacht, Insiderwissen über Übernahmen von 2017 bis 2021 ausgetauscht und davon profitiert haben. Die Staatsanwälte durchsuchten seit Mitte Januar mehrere Objekte in Frankfurt, München, Großraum München, in Österreich und Großbritannien.

(Reuters)