Der kleinste Koch der Welt im Hilton

Ein animierter kleiner Chef ist nun Alleinunterhalter zwischen den Gängen im Hilton Plaza.

Über dem Esstisch baumelt ein Projektor, der sich versucht, mit einem Lampenschirm zu tarnen. Er ist essenziell für den Verlauf des Abends. Immerhin macht er das Gras grüner. Also eigentlich macht er das weiße Tischtuch grüner, projiziert eine blühende Blumenwiese auf den Tisch. Ein kleiner animierter Koch, der hier und da auf Französisch flucht oder ulkig, kindliche Geräusche von sich gibt, läuft auf der Wiese auf und ab und versucht Tomaten zu ernten. Die fliegen in steilem Bogen über den Tisch und landen am Teller. Noch in ihrer etwas platten 2D-Version, „the real thing“ wird erst nach der Animationseinlage von flotten und freundlichen Servierkräften eingestellt.

So in etwa darf man sich das Erlebnisdinner „Le Petit Chef“ vorstellen, das momentan im Hotel Hilton Plaza am Wiener Schottenring gastiert. Die belgischen Künstler Antoon Verbeeck und Filip Sterckx haben sich das Format mithilfe von 3D-Mapping-Technologie ersonnen. Während das Service-Team ein mehrgängiges Menü, das in diesem Fall von den Küchenchefs im Hilton zubereitet wird, kredenzt, wird zwischen den Gängen eine animierte Geschichte auf Teller und Tische projiziert. Protagonist der Erzählung ist „Le Petit Chef“, der kleine (58 Millimeter) große Koch ist im Übrigen einem der Söhne des Künstlerduos nachempfunden.

Beim Sammeln live dabei

Es handelt sich nicht um eine geschlossene Erzählung, eher um voneinander unabhängige Stationen: ein Gemüsegarten, ein Boot zum Hochseefischen, ein Barbecue-Griller. Man kann dem kleinen Koch dabei zusehen, wie er seine Zutaten zusammensammelt. Aufgebaut ist die Erzählung doch sehr kindlich, was dem gehobenen Anspruch der Menüabfolge gegenübersteht: Serviert wird unter anderem eine Bouillabaisse mit Jakobsmuscheln, Hummer mit Chimichurri, Zitrus-Hollandaise und Wildkräutern und ein Filet vom Simmentaler Rind mit Trüffel durchwegs geschmacklich tadellos. Eine vegetarische Option gibt es, die Animationen werden allerdings nicht darauf abgestimmt. Für Ravioli mit Ricotta und Rucola zieht der kleine Chef also trotzdem Hummer an Land.

Seit Anfang Jänner gastiert das Format im Hilton und läuft aufgrund der guten Buchungslage nun bis Ende Juni weiter. Neben dem fünfgängigen Klassik-Menü (119 Euro), gibt es die Deluxe-Version „Le Grand Chef“ (149 Euro) und ein Kindermenü (69 Euro) und ein vegetarisches (89 Euro). Empfehlenswert ist es wohl für Familien mit kulinarisch interessierten Kindern und Einsteiger in der Erlebnisgastronomie, sowie Menschen, die Angst haben vor Smalltalk zwischen den Gängen. Wer schon von akrobatischen Einlagen, bis Essen im Finstern und Krimi-Dinners alles durchprobiert hat, für den könnte „Le Petit Chef“ doch eine Nummer zu klein geraten sein.