American Airlines erwartet 2023 überraschend viel Gewinn

Die US-Fluggesellschaft American Airlines will nach einem lukrativen Weihnachtsquartal auch 2023 beim Gewinn überraschend hoch hinaus. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im laufenden Jahr 2,50 bis 3,50 US-Dollar (2,4 bis 3,2 Euro) erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im texanischen Fort Worth mit. Das wäre mindestens fünfmal so viel wie im vergangenen Jahr, als unter anderem hohe Treibstoffkosten im ersten Quartal das Ergebnis belastet hatten.

Im Flugverkehr will American Airlines nun wieder nah ans Vorkrisenniveau herankommen: Das Flugangebot soll 2023 nur noch um fünf Prozent kleiner ausfallen als im Jahr 2019. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten am Donnerstag zunächst gut an. Im vorbörslichen US-Handel ging es für die American-Airlines-Aktie um mehr als ein Prozent aufwärts.

Zuletzt hatte die Gesellschaft wie andere Fluglinien von einem starken Anstieg der Ticketpreise profitiert. Im vierten Quartal verdiente American Airlines unter dem Strich 803 Millionen Dollar (738 Millionen Euro) und erreichte damit das obere Ende der schon Mitte Jänner in Aussicht gestellten Spanne. Nur dank des starken Weihnachtsquartals gelang dem Unternehmen auch im Gesamtjahr unter dem Strich ein Gewinn. Dieser belief sich jedoch nur auf 127 Millionen Dollar, nachdem hier im zweiten Corona-Jahr 2021 noch ein Verlust von zwei Milliarden Dollar gestanden hatte.

