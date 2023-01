Apotheker und zweifache Mutter getötet: U-Haft verlängert

In der Nacht auf den 8. Jänner wurde eine 31-jährige, zweifache Mutter in Floridsdorf getötet.

Es bestehe Flucht- und Tatbegehungsgefahr, sagt eine Gerichtssprecherin. Der verdächtige 50-Jährige bestreitet die Taten.

Die Untersuchungshaft des 50-Jährigen, der in Wien einen Apotheker und eine zweifache Mutter getötet haben soll, ist am Donnerstag verlängert worden. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit. Der Mann dürfte in die Häuser eingedrungen und seine Opfer brutal attackiert haben. Er wurde wenige Stunden nach der zweiten Bluttat in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Die U-Haft wurde Salzborn zufolge wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr verlängert. Nächste Haftprüfung ist am 27. Februar. In der ersten Haftverhandlung hat der Mann seine Unschuld beteuert. Allerdings wird er durch DNA-Spuren am Tatort belastet. Auch befanden sich Blutspritzer der Opfer auf seiner Kleidung.

Sehr ungewöhnlicher Fall

Der 50-Jährige soll in der Silvesternacht einen 74-jährigen Apotheker in der Donaustadt getötet haben. Der Fall ist selbst für die erfahrensten Ermittler sehr ungewöhnlich, denn der Mann dürfte ohne jegliches Motiv gehandelt haben. Das Opfer wies massive Kopfverletzungen sowie Misshandlungsspuren am ganzen Körper auf und war an den Beinen gefesselt. Die Polizei fand hier eine hergerichtete Tasche mit Diebesgut aus dem Haus, die offensichtlich zurückgelassen wurde. Der Verdächtige dürfte sich aber über längere Zeit am Tatort aufgehalten und auch alkoholische Getränke konsumiert haben. Mitgenommen hat der mutmaßliche Täter dann aber lediglich eine Geldbörse und die Schuhe des Opfers.

Auch bei dem zweiten Delikt dürfte es sich nicht um einen regulären Einbruch gehandelt haben. Hierbei wurde in der Nacht auf 8. Jänner eine 31-Jährige in Floridsdorf durch massive Gewalt gegen den Kopf und mehrere Messerstiche getötet. Auch hier hielt sich der Verdächtige vermutlich ebenfalls mehrere Stunden in dem Haus auf, konsumierte Getränke und stahl letztlich wieder nur Schuhe. Die beiden anwesenden Kinder blieben körperlich unversehrt.

(APA)