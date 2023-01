70-Jährige nach Hundeattacke weiterhin in kritischem Zustand

Der Enkel, ein Diensthundeführer beim Bundesheer, hatte die Frau mit seinen vier Hunden in der Wohnung alleingelassen. Er fand sie kurz darauf mit schweren Biss- und Risswunden auf.

Am Dienstag ist eine 70-jährige Frau ist von mindestens einem Hund schwer verletzt worden. Sie befindet sich der Polizist zufolge weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Frau hatte zahlreiche Biss- und Risswunden erlitten und ist auf der Intensivstation des LKH Graz, wie ein Beamter sagte. Ihr Enkel (26) ist Diensthundeführer beim Bundesheer, er ist derzeit nicht Dienst, wie es auf Anfrage hieß.

Der 26-jährige Enkel aus Deutschlandsberg hatte offenbar vorübergehend bei seiner Großmutter in Graz übernachtet und auch seine vier Hunde mitgenommen. Am Dienstag kurz vor 13.00 Uhr verließ er die Wohnung für einige Minuten. Jeweils zwei Hunde sperrte er in getrennten Räumen ein, ehe er die Großmutter allein mit den Tieren zurückließ. Als er wieder zurückkam, lag die 70-Jährige im Vorraum.

Sie hatte teils massive Biss- und Risswunden an den Armen, der Schulter sowie im Gesicht. Ihr Enkel leistete Erste Hilfe und rief die Rettung. Sie wurde noch am Abend stundenlang operiert. Ersten Angaben zufolge dürften die Hunde die Tür eigenständig geöffnet haben. Zumindest einer von ihnen hat die Großmutter dann attackiert.

Diensthund abgenommen

Der 26-Jährige befinde sich derzeit im Krankenstand, so ein Sprecher des Militärkommandos Steiermark. Sein Diensthund - keines der vier Tiere in der Wohnung - wurde ihm von einer Militärveterinärin abgenommen und ins Militärhundezentrum im burgenländischen Kaisersteinbruch gebracht. Dieser Hund befand sich in einem guten körperlichen Zustand. Neben den vier Hunden - sie waren laut Amtstierarzt in einem verwahrlosten und abgemagerten Zustand - wurden auch drei Katzen in der Wohnung der 70-Jährigen entdeckt. Ein Tierarzt verfügte die behördliche Abnahme der Tiere. Der 26-Jährige wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Tierquälerei angezeigt.

(APA)