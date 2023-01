Mode und Kleidung hat in der Politik längst eine Funktion übernommen: Was damit erreicht werden kann - und wo es gründlich schief gegangen ist, darüber spricht „Presse-Schaufenster"-Chefredakteur Daniel Kalt in dieser Folge.

Gäste: Daniel Kalt

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: Welt