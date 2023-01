Medaillenregen bei Para-Ski-WM hält an

Die drei Aigner-Geschwister fuhren im Riesentorlauf zu Gold, Silber und Bronze.

Espot. Die Erfolgsgeschichte der Familie Aigner hat es schon bis in die „New York Times“ geschafft und die sehbeeinträchtigten Geschwister aus Gloggnitz schreiben fleißig weiter daran. Doppel-Paralympics-Siegerin Veronika Aigner, 19, fuhr bei der WM in Espot im Riesentorlauf mit Schwester Elisabeth als Guide zu Gold, die zwei Jahre jüngere Barbara (Guide Klara Sykora) zu Bronze. „Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Man gibt 100 Prozent und wenn dann die grüne Zeit aufleuchtet, kann man das gar nicht beschreiben. Das sind einfach nur Glücksgefühle“, sagte Veronika Aigner, die sich jüngst im Rahmen der Hahnenkammrennen als erste Para-Sportlerin auf die legendäre Streif (im Besichtigungstempo) gewagt hatte.

Bruder Johannes Aigner (Guide Matteo Fleischmann), der in Peking fünf Medaillen (zwei in Gold) gewonnen hatte, komplettierte mit RTL-Silber den Medaillensatz. „Von der Technik her hat es gut gepasst. Jetzt werde ich im Slalom die nächste Goldene jagen“, sagte der 17-Jährige, für den es das bereits vierte Edelmetall in Espot nach Siegen in Abfahrt und Kombination sowie dem zweiten Platz im Super-G war.

Noch eine Chance im Slalom

Markus Salcher beschloss die WM in der Stehend-Konkurrenz als RTL-Fünfter nachdem er zuvor zum vierten Mal in Folge nach 2013, 2015 und 2022 das Gold-Double in Abfahrt und Super-G bejubelt hatte. Die Slaloms am Wochenende wird der 31-jährige als Zuschauer verfolgen, wenn die Aigners neuerlich auftrumpfen wollen.

Vor den abschließenden Bewerben (die Parallelrennen fielen wetterbedingten Verschiebungen zum Opfer) hält Österreich bei neun Medaillen (fünf in Gold), womit die WM-Ausbeute aus dem Vorjahr (10/5) übertroffen werden könnte. (swi)