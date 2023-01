Bis 2030 fehlen rund 140.000 IT-Fachkräfte im öffentlichen Dienst

Auch in der Privatwirtschaft der Bedarf an IT-Fachkräften

Es herrscht Einigkeit darüber, dass fehlende Digitalkompetenz die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Doch die IT-Branche hat mit zunehmendem Personalmangel zu kämpfen: Bereits jetzt sind rund 39.000 Stellen in Informatik- und IT-Berufen unbesetzt.

In den kommenden Jahren werde sich die Situation noch zuspitzen: Hochgerechnet auf die Personallücke im Jahr 2030 werden dem öffentlichen Dienst rund 140.000 IT-Fachkräfte, wie eine aktuelle McKinsey-Studie zeigt. Insgesamt werde die Lücke an Vollzeitfachkräften im öffentlichen Dienst bei 840.000 liegen. Hauptgrund dafür sei die demografische Entwicklung, denn bis 2030 werden über 1,5 Millionen Beschäftigte die Pension antreten.

„Der Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst verschärft sich. Dass vor allem in den digitalen Berufen Personal fehlt, ist mit Blick auf die wichtige Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung eine große Herausforderung“, sagt Björn Münstermann, Senior Partner und Leiter der Beratung des Öffentlichen Sektors bei McKinsey. Deshalb sei es notwendig, Neueinstellungen zu beschleunigen, Weiterbildungsangebote auszubauen und flexiblere Arbeitsmodelle anzubieten. Arbeitgeber im öffentlichen Dienst hätten also beide Hände voll zu tun, um digitale Fachkräfte zu gewinnen, zu entwickeln und zu halten.

Digitale Kompetenz dürfe nicht aus dem Fokus geraten

Ein wichtiges Instrument, um dem Mangel gegenzusteuern, ist die Bereitschaft, in Personal zu investieren. Sprich: Neueinstellungen, unabhängig vom schulischen Abschluss oder der Berufserfahrung. Denn alleinig spezialisierten IT-Studiengänge bringen - mit rund 26.000 Absolventen jährlich - zu wenige Fachkräfte hervor. Aktuell würden lediglich drei Prozent der IT-Fachkräfte überhaupt im öffentlichen Sektor arbeiten, geht aus der Studie hervor. Bleibe es bei dieser Quote, würde der öffentliche Sektor pro Jahr nur rund 800 Personen dazu gewinnen.

Erschwerend komme hinzu, dass auch in der Privatwirtschaft der Bedarf an Fähigkeiten im Bereich Datenanalyse, künstlicher Intelligenz, Softwareentwicklung, IT-Architektur oder Cloud-Diensten steigt. Es sei höchste Zeit, um Weiterbildungsangebote - für Führungskräfte, aber auch alle Mitarbeitende - stärker auf digitale Fähigkeiten, wie Innovationskompetenz, digitale Kollaboration, agiles Arbeiten oder Data Analytics zu fokussieren, ist Julia Klier, Partnerin bei McKinsey und Co-Autorin der Studie überzeugt.

Fachkarrieren ergänzen klassische Karrierepfade

Einzelne Behörden haben der Studie zufolge bereits Best Practices etabliert, um digitale Fachkräfte zu gewinnen, zu entwickeln und langfristig an sich zu binden. Ein gezielter Austausch von Best Practices würde allen Beteiligten helfen, die effektivsten und erfolgreichsten Beispiele zu identifizieren und diese dann in anderen Bereichen zu

wiederholen. So hätten einige Behörden etwa sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Fachkarrieren in Ergänzung zu den klassischen Karrierepfaden zu ermöglichen.

Es gebe bereits einige Ideen, wie übergreifende Innovations- und Flexi-Teams arbeiten könnten, um mehr IT-Talente anzuziehen, sind sich die Studienautoren einig. Um den Fachkräftemangel jedoch wirklich zu lösen, müsse sich auch die strategische Personalplanung im öffentlichen Sektor stärker etablieren.

