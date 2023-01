Das hitzige Duell um die Prager Burg

Der frühere General Pavel und Ex-Premier Babiš wollen neuer tschechischer Staatschef werden. Das Land ist tief gespalten. Sechs Fragen und Antworten zur Präsidentenstichwahl.

Wer wird neuer Staatschef? Darüber entscheiden die Tschechen am Freitag und Samstag. Letzte Umfragen sagen einen Sieg des Ex-Nato-Generals Petr Pavel über den früheren Regierungschef Andrej Babiš voraus. Noch nie hat Tschechien einen so vergifteten Wahlkampf erlebt wie dieses Mal.

1. Weshalb wählen die Tschechen ihr Staatsoberhaupt direkt?

Die Wahl durch das Volk wurde vor zehn Jahren eingeführt. Davor wählte das Parlament den Staatschef. Der Gesetzgeber sah die Direktwahl als fairer an. Die Wähler sollten sich zudem enger mit der Demokratie verbunden fühlen. Durch die zahlreichen TV-Duelle fühlt man sich jedoch eher an die Kür eines „Superstars“ erinnert.

2. Welche Rolle spielt der Präsident in der Tschechischen Republik?

Der Präsident ernennt nach Wahlen den Regierungschef sowie alle Minister. Er ist Oberbefehlshaber der Armee und vertritt das Land nach außen. Die Richtung der Außen- und Sicherheitspolitik gibt aber die Regierung vor. Der Präsident setzt die Verfassungsrichter und die Chefs der Nationalbank ein. Er gilt als „moralische Instanz“ mit einer Art „Papa-Rolle“. Die wurde besonders deutlich bei Staatsgründer T. G. Masaryk und nach der „Wende“ bei Václav Havel.