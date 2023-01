(c) Stadtkino

Die impulsive Frédérique (Park Ji-min) stößt in ihrem Geburtsland Südkorea alle vor den Kopf.

Eine junge, in Paris aufgewachsene Südkoreanerin sucht in Davy Chous starkem zweiten Spielfilm „Return to Seoul“ ihre leiblichen Eltern.

Sie habe das perfekte Profil für die Welt des Waffenhandels, meint Freddies französisches Tinder-Date zu ihr – weil man dort nämlich niemals zurückschauen dürfe. Wie kommt der ältere Mann darauf, dass die 27-jährige Frau, die ihm gegenüber sitzt, so tickt? Sind es der dunkle Lippenstift, den sie aufgetragen hat, ihre Steppjacke mit angriffig breitem Kragen, so schwarz wie ihr Haar? Ist es die unverfrorene Art, mit der sie das Weinglas in einem Zug leert – und umgehend einen Gin Tonic bestellt? Oder die Direktheit, mit der sie ihn auffordert, mit ihr aufs Zimmer (und zur Sache) zu kommen?