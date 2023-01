"Systemkritiker" attackierte Beamte mit Pfefferspray

Gemeinde Hadres im Weinviertel: Ein "Systemkritiker“ verschanzte sich bei einer Kontrolle des Jugendamts mit Kindern in einem Weinkeller und ging auf Beamte los. Er wurde festgenommen.

Ein Mann, der als Regime- und Systemkritiker bekannt ist, hat am Donnerstagabend im Ortsteil Obritz in der Weinviertler Gemeinde Hadres (Bezirk Hollabrunn) einen Polizeieinsatz ausgelöst. So soll er zwei Mitarbeiter des Jugendamts und den Amtsleiter der Gemeinde mit Pfefferspray attackiert haben.

„Er ist festgenommen worden“, sagt Josef Fürnkranz, der Bürgermeister der Gemeinde, zur „Presse". „Offenbar hat er sich mit einer Armbrust und sechs Kindern in einem Keller verschanzt.“ Keller bedeutet in diesem Fall einen Weinkeller in der Kellergasse des Orts. Auslöser war der Besuch von Mitarbeitern des Jugendamts. Denn Passanten, so erzählt der Bürgermeister, hätten in den vergangenen Tagen dort immer wieder Kinder gesehen.

Beamte an Augen und Rachen verletzt

Der Systemkritiker, der mehrere Bücher geschrieben und im Selfpublishing veröffentlicht hat, hat vor einigen Monaten über eine englische Gesellschaft vier oder fünf der Keller gekauft, sagt Vizebürgermeister Erich Greil. Wer die Kinder sind, sei noch nicht klar. „Angeblich sind es seine eigenen“, so Greil. „Aber wir haben als Gemeinde dazu keine Informationen.“

Die Beamten wurden durch den Pfefferspray an Augen und Rachen verletzt und im Krankenhaus in Hollabrunn behandelt. Auch die Kinder sollen nach Hollabrunn gebracht worden sein.

Polizei verweist auf Freitag

„Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass es einen Einsatz gegeben hat“, sagt Stefan Loidl, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich zur „Presse". Weitere Informationen dazu werde es erst Freitagmorgen geben.