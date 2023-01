In Scheune entdecktes Van-Dyck-Werk für Millionen versteigert

Ein Sammler entdeckte es vor Jahren in einer Scheune und kaufte es für einen Bruchteil dessen, für das es nun versteigert wurde. Der Käufer bleibt anonym.

Es fristete sein Dasein in einer Scheune, bevor es Ende des 20. Jahrhunderts in New York von einem Sammler entdeckt wurde. „Auf der Rückseite war es vollkommen mit Vogelkot verdreckt,“ sagte der Finder. Er kaufte das Gemälde, das einen alten Mann zeigt, für 600 Dollar. Nun wurde es von den Erben zur Auktion freigegeben und erzielte drei Millionen Dollar. Zuvor wurde es von Experten als Werk von Anthonis van Dyck bestätigt.

Es wurde demnach Anfang des 17. Jahrhunderts gefertigt und stellt eine Studie über die menschliche Anatomie dar, die Grundlage für sein späteres Werk - „Heiliger Hieronymus“ - war. Das fertige Ölgemälde wird in Rotterdam, im Museum Bojmans Van Beuningen ausgestellt.

Wer die Ölzeichnung eines älteren Mannes ersteigerte, die wahrscheinlich Anfang des 17. Jahrhunderts angefertigt wurde, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag zunächst nicht mit.

(APA/DPA)