Die Erfolgsstory geht weiter

Zum neunten Mal werden die besten unternehmerischen Leistungen der heimischen Unternehmerinnen prämiert.

Im vergangenen Jahr hat der Unternehmerinnen Award die Latte nochmals ein Stück höher gelegt. Noch nie gab es mehr Bewerberinnen für die begehrte Auszeichnung, die von der „Presse“ und „Frau in der Wirtschaft“ (FiW) ins Leben gerufen wurde und heuer bereits in die neunte Auflage geht.

2022 nahmen 241 Frauen der heimischen Wirtschaft am Unternehmerinnen Award teil. Ein klarer Beweis, dass Diversität und Chancengleichheit in Österreichs Wirtschaft an Fahrt aufnehmen und Österreichs Unternehmerinnen den männlichen Kollegen um nichts nachstehen. Besonders erfreulich ist, dass der Frauenpower-Motor trotz Pandemie unermüdlich weiterlief und an Kraft zulegte. Kontinuierlich steigen die Zahlen der Unternehmen, die von einer Frau geführt werden.

Der Unternehmerinnen Award zeichnet

Sie und Ihre unternehmerischen Leistungen aus.









In Österreich sind Klein- und Mittelunternehmen die tragende Säule der heimischen Wirtschaft. Vor allem bei den EPUs macht sich der Zuwachs an „weiblichen“ Betrieben in der Statistik bemerkbar. Mit dem Unternehmerinnen Award soll dieser Trend auch in die Öffentlichkeit getragen werden. Auf diese Weise werden einerseits die unternehmerischen Leistungen der Frauen gewürdigt, auf der anderen Seite sollen aber auch noch mehr Damen motiviert werden, den Schritt ins Unternehmertum zu wagen. Die Erfolgsstorys, die beim Unternehmerinnen Award geschrieben werden, belegen eindeutig, dass dieses Land Gründerinnen braucht, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Sie wollen auch beim Unternehmerinnen Award mitmachen? Die Teilnahme ist kostenlos und Bewerbungen sind noch bis 29. März 2023 möglich. Eine hochkarätige Jury bewertet alle Einreichungen. Im Juni werden dann die Gewinnerinnen feierlich präsentiert.

Fünf Kategorien

Der Unternehmerinnen Award wird in fünf unterschiedlichen Kategorien vergeben. Diese sind: Start-up & Gründung, Export, Innovation, Besondere unternehmerische Leistung und Social Entrepreneurship. Es besteht auch die Möglichkeit, sich in mehreren Kategorien zu bewerben. Spannend wird es, ob heuer erneut der Teilnehmerinnenrekord gebrochen werden kann. Es wäre der heimischen Wirtschaft zu wünschen, denn wie die vergangenen Unternehmerinnen-Award-Ausgaben bereits deutlich vor Augen führten: Frauen gehen teilweise mit einer anderen Energie und anderen Perspektiven ins Unternehmertum und bringen eine erfrischende Abwechslung und Vielfalt in die Wirtschaft, von der das ganze Land profitiert.

Auf den Punkt

„Österreichs Unternehmerinnen sind langfristig erfolgreich und eine Lokomotive für Wachstum und Beschäftigung. Der Unternehmerinnen Award ist wichtiger Impulsgeber für engagierte Frauen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.“ - Gabriele Lechner, WKSteiermark- Vizepräsidentin und Landesvorsitzende FiW Steiermark (c) Werbelechner

„Mit dem Unternehmerinnen Award wird das Augenmerk auf unsere herausragenden Unternehmerinnen gerichtet, die mit Mut und Innovationskraft ihre ganz persönlichen unternehmerischen Erfolgsgeschichten schreiben." - Petra Schumich, Landesvorsitzende FiW Burgenland (c) Jens Krauss