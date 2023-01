Milo Rau wird Wiener Festwochen-Intendant

Der Schweizer Theatermacher übernimmt ab Juli die künstlerische Leitung des Festivals. Seine Aufgabe: Er soll den Wiener Festwochen wieder mehr Publikum bringen.

Freitagfrüh wurde die neue künstlerische Leitung der Wiener Festwochen bekanntgegeben. Intendant Christophe Slagmuylder hat im Vorjahr entschieden, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden, deswegen musste die damals bereits laufende Ausschreibung wiederholt werden. Nun stellte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) im Wiener Rathaus ihre Entscheidung vor: Neuer Intendant wird der Schweizer Regisseur, Theaterautor und Essayist Milo Rau. Er soll die künstlerische Leitung des Festivals ab Juli übernehmen, der Vertrag ist auf fünf Jahre anberaumt. Kaup-Hasler bezeichnete Rau als einen der wichtigsten internationalen Regisseure.

Kaup-Hasler wünschte sich von Rau, wieder mehr Publikum anzuziehen und eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Zahlen wollte sie dazu nicht nennen. In der Vergangenheit beklagten die Festwochen einen Besucherschwund. Für 2022 wurden etwa nur 30.000 Kaufkarten aufgelegt.

Was hat funktioniert, was nicht

Es sei eine „tolle Aufgabe" gewesen, sich in den letzten eineinhalb Monaten „zu überlegen, was man hier machen kann", was "eine mögliche Vision" sein könnte, sagte Rau bei der Präsentation. Er wisse seit Donnerstag, dass er es werde. Er wolle „ein großes, mythisches Theaterfest machen", sagte er. Er will ein „Wiener Manifest" erstellen (analog zu seinem „Genter Manifest") und darin erarbeiten, was diese Stadt, was Europa brauche. Dieses soll sehr konkret sein und fassbar machen, was funktioniert habe und was nicht. Im Fokus stehe für ihn das internationale Texttheater, mit "Crossovers" in andere Sparten wie Musiktheater oder Ausstellungen.

Zur Person Milo Rau wurde 1977 in Bern geboren. Er studierte Soziologie, Germanistik und Romanistik in Paris, Zürich und Berlin. Mehrere seiner Werke wurden bereits bei den Wiener Festwochen aufgeführt. Seit der Saison 2018/19 ist er Intendant des NTGent. Gleichzeitig mit der Intendanz der Wiener Festwochen sei das jedoch nicht möglich. Er werde die Saison in Gent beenden, dann mit Juli aussteigen, aber Gent noch einige Zeit verbunden bleiben, sagte Rau bei der Pressekonferenz. Denn einige seiner künftigen Regiearbeiten waren bereits zuvor als Festwochen-Koproduktionen geplant worden.

Sechs Kandidaten waren zuvor zu Hearings eingeladen worden. Zuletzt war Matthias Lilienthal als Favorit gehandelt worden, der von 2015 bis 2020 die Münchner Kammerspiele geleitet hatte. Kaup-Hasler war früher selbst Festivalintendantin und leitete von 2006 bis 2017 den "steirischen herbst".

(APA/Red.)