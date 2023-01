Miley Cyrus' „Flowers“ bricht Rekorde

200 Millionen Streams in weniger als zwei Wochen verzeichnet „Flowers“, die erste Single von Miley Cyrus kommendem Album. Und das liegt wohl auch am Text.

Dass sich Selbstermächtigung gut vermarkten lässt, hat Shakira unlängst unter Beweis gestellt. In einer „Music Session“ mit dem argentinischen Produzenten Bizarrap rechnet sie ziemlich explizit mit ihrem Exmann Gerard Piqué ab. Das Video wurde innerhalb von 24 Stunden 63 Millionen Mal geklickt, nach einer Woche zählte es bereits 150 Millionen Aufrufe - kein anderer Latin-Song wurde in einer derart kurzen Zeitspanne so häufig abgerufen.

Zeitgleich betont Popstar Miley Cyrus mittels neuem Track, wie gut es ihr ohne ihren Exmann Liam Hemsworth geht und bricht damit ebenfalls Rekorde. Nach nur einer Woche zählte „Flowers“ auf der Audio-Plattform Spotify 100 Millionen Streams, schneller als jeder Song auf der Plattform bisher. Die erste Single ihres achten Studioalbums „Endless Summer Vacation“ wurde damit über sieben Millionen Mal mehr gestreamt als der bisherige Rekord-Song „Easy On Me“ von Kollegin Adele.

200 Millionen in zwei Wochen

Während viele Songs nach einem Peak nur noch langsam Zugewinne schöpfen, scheint dieser stetig zuzunehmen. Knapp eine Woche nach Rekordbruch verzeichnet die Single schon 200 Millionen Streams, bricht damit den nächsten Rekord. Noch kein anderer Song hat in weniger als zwei Wochen diesen Marker geknackt. In diversen Ländern hat der Song schon die Charts angeführt, darunter in Großbritannien, Australien, Neuseeland und der Schweiz. Das liegt wohl am mutmaßlich privaten Einblick in ihre Beziehung zu ihrem Ex, aber auch an der durchaus schon bekannten Melodie, der Track recycelt quasi jene von Bruno Mars' „When I Was Your Man“.

Das ist übrigens nicht der erste Weltrekord der mittlerweile 30-Jährigen, etwa hält sie immer noch jenen für den höchsten Jahresverdienst einer Kinderschauspielerin. Sie verkörperte von 2006 bis 2022 die TV-Figur Hannah Montana. Schätzungsweise 25 Millionen Dollar verdiente sie Forbes zufolge im Jahr 2008.

(evdin)