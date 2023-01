Von MFG bis SPÖ: Acht Parteien wollen in Kärnten antreten

SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten sind Fixstarter am 5. März. Grüne und Neos wollen die nötigen Unterschriften schon beisammen haben. Wackelkandidat ist die KPÖ.

Bei der Kärntner Landtagswahl am 5. März dürften mindestens acht Parteien auf dem Stimmzettel stehen. SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten sind als aktuelle Landtagsparteien Fixstarter. Grüne, Neos, Vision Österreich und BZÖ waren auf die Sammlung von Unterstützungserklärungen angewiesen, haben diese laut Eigenangaben allerdings schon beisammen. Noch unklar ist vorerst, ob die KPÖ antritt. Am Freitag zu Mittag ist die Deadline für das Einbringen der Wahlvorschläge.

Um in Kärnten auf dem Stimmzettel für die Landtagswahl zu stehen, braucht man entweder die Unterschriften von drei Landtagsabgeordneten - für SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten nur Formsache. Alle anderen politischen Bewegungen müssen 400 Unterstützungserklärungen (100 pro Wahlkreis) sammeln, um in ganz Kärnten antreten zu können. Grüne und Neos verkündeten bereits vergangene Woche, diese beisammen zu haben.

Vision Österreich, die Partei des ehemaligen MFG-Landessprechers Alexander Todor-Kostic, hatte diese Woche bekanntgegeben, 1500 Unterstützer gefunden zu haben. Außerdem hieß es vom BZÖ, das als Teil der FBP (Freie Bürgerpartei) unter dem Namen BFK (Bündnis für Kärnten) antritt, dass man die notwendigen Unterschriften zusammenbekommen habe. Die KPÖ Kärnten hoffte auf einen Antritt, will aber erst am Freitag darüber informieren, ob man es - zumindest in einzelnen Wahlkreisen - geschafft hat.

"Verantwortung Erde" nicht mehr dabei

Für Aufsehen hatte bei der Landtagswahl 2018 die Liste "Verantwortung Erde" gesorgt, die aus dem Stand auf 1,9 Prozent kam und wohl auch den Grünen, die aus dem Landtag flogen, einige Stimmen wegnahmen. Diesmal wird die Villacher Partei allerdings nicht antreten, man wolle sich voll und ganz auf die Kommunalpolitik konzentrieren, hieß es.

