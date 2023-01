Ein Sportcoupé namens Prius

Toyota haucht dem Öko-Label Prius neues Leben ein - mit überraschend viel Fahrspaß. Nach Österreich kommt das Auto ausschließlich als Plug-In-Hybrid - mit (mutmaßlich) geringerem Verbrauch als beim Vorgänger.

Der Prius ist nicht wiederzuerkennen - aber dann doch irgendwie, und genau das war wohl die Absicht seiner Schöpfer. Man kann im Angesicht der fünften Generation nachvollziehen, dass es sich um die nämliche Baureihe handelt, aber die Attribute sind völlig neu geordnet.

Der Mitte des Vorjahrs ausgelaufene Prius war gewiss extravagant, aber eben auch vom Styling her ein bisschen schwierig. Allein die in der Produktion sicher sagenhaft aufwendige Heckpartie mit aerodynamisch gewölbter Glasscheibe, der lange, zackige LED-Lichtfaden der Heckleuchten - beides ebenso faszinierend wie vielleicht auch irritierend. Was dem Modell eine Eignung als zukünftiger Klassiker zuspricht, ihm aber weniger Zuspruch als den Vorgängern einbrachte. Das liegt allerdings auch an den mittlerweile zahlreichen Alternativen mit Hybridantrieb, die allein Toyota im Programm hat.

Kein Taxi-Gelb

Aber der Hybrid-Pionier Prius, vor 25 Jahren erschienen, wurde trotzdem nicht aufgegeben oder als gesichtslose Taxi-Version, wie es der Chef vorhatte, in die fünfte Auflage geschickt. Der verschworenen Prius-Fangemeinde im Haus blieb wohl gar nichts anderes übrig, als den spektakulären Erstentwurf der Designer möglichst konsequent in ein Serienmodell überzuführen - mit einer lauwarmen Geschichte wäre man nicht durchgekommen. Allein die Lackierung: Ein solch warmes und kräftiges Gelb, wie es die Launch-Farbe des neuen Prius ist, weit entfernt von allem Taxi-Gelb, war bislang nicht im Programm und auch kaum denkbar.

Cockpit mit hochwertiger Anmutung und vergleichsweise sportlicher Sitzposition.

Da ist er nun, etwas kürzer als der Vorgänger, aber deutlich niedriger und mit einem dynamischen Zug der Linienführung Richtung Heckpartie. Dazu wiederholte man (nach dem C-HR) den Kniff mit den in den Fondtüren versteckten Türgriffen und versetzte den höchsten Punkte des Dachs nach hinten, um den flotten Appeal eines Coupés zu erzielen. Dass das Modell exakt gleich lang ist wie der RAV4, ein kompaktes SUV, dabei aber sechs Zentimeter mehr Radstand hat, trägt ebenfalls zu spannenden Proportionen bei. Ein Opfer jedoch: der kleine Kofferraum.

Nach Europa kommt das neue Modell ausschließlich als Plug-in-Hybrid, in dem ein Zweiliter-Vierzylinder den Verbrennerpart übernimmt. Die 13,6 Kilowattstunden große Batterie reicht laut Werk für 69 emissionsfreie Kilometer Reichweite. Interessant: Das neue Solardach, nur für die höchste Ausstattungsstufe zu haben, soll bis zu acht Kilometer extra pro Tag einbringen - und sogar eine komplette Ladung, wenn das Auto "mehrere Tage" steht. Ob nur in Arizona oder auch in Aalfang bei Nieselregen, ist nicht genau spezifiziert.

Marktstart des neuen Prius ist spätestens Juli, bestellbar ist er ab März - dann nämlich, wenn die Preise vorliegen.



Dass man in einer neuen Art Prius sitzt, vermittelt die Position, die man im Cockpit einnimmt. Deutlich tiefer sitzend (weswegen die Kopffreiheit trotz der geringeren Außenhöhe unverändert geblieben ist, fühlt man sich ungleich zentraler ins Fahrgeschehen eingebunden, anders als beim irgendwie bequemen Drinhocken bislang. Das entspricht dem Ansprechen der Lenkung, die direkter ist und förmlich nach Kurven ruft. Das Lenkrad selbst, interessant gestaltet, ist Toyotas Elektromodell bZ4x entlehnt (nicht aber dessen Steer-by-wire-Option). Sportliches Fahren ohne Reue beim Verbrauch (der noch nicht homplogiert ist, der mit anvisierten 19 Gramm CO2/km aber unter jenem des Vorgängers läge) - ein Programm, das dem Prius einen neuen Freundeskreis einbringen dürfte. Der Preis ist noch offen. Österreich-Start ist im Juli.