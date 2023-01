Schneesturm in Kanada. Das Land hat aber auch für Anleger viel zu bieten.

Die drei riskanten Aktien aus Kanada beginnen sich gerade zu bewegen und könnten noch für große Kursgewinne sorgen. Mut ist gefragt, Übermut nicht.

Unsere Spezialrubrik zu hochspekulativen Aktien, die sich als dosierte Beimischung zu einem breit gestreuten Portfolio eignen könnten, hat immer was Neues in der Pipeline. Das liegt ganz einfach daran, dass die Welt draußen frei nach Wilhem Busch „so geräumig“ ist, nur „der Kopf ist so beschränkt“.

Trotzdem sei heute, bevor wir weiter unten eine neue Aktie vorstellen, nochmals an zwei andere erinnert, die wir vor zwei Wochen hier vorgestellt haben und von denen die eine seither um gut fünf Prozent verloren und die zweite um knapp elf Prozent gewonnen hat. Ist diese Performance auf kurze Zeit wenig aussagekräftig, so sind die positiven Nachrichten, die zu den Unternehmen seither aufgetaucht sind, umso relevanter.