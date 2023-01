Bezauberndes Inselparadies Sri Lanka

Privatrundreise. Erleben Sie die vielfältige und exotische Schönheit der Insel exklusiv und individuell.

Die Gewürzinsel Sri Lanka ist ein quirliges, buntes Landschaftsgemälde, ein Wimmelbild aus Buddhas, Hindutempeln und Heiligtümern, zartgrünen Ceylon-Teeplantagen, verwunschenen Königsstädten sowie palmengesäumten Sandstränden und ursprünglichen Fischerdörfern. Das tropische Paradies wird Sie zudem mit seinem üppigen, nach Seidenstraße duftenden Aromagarten begeistern. An den Bäumen ranken Pfeffersträucher, anderswo wachsen Gewürznelken, Kardamom und Koriander. Im Yala-Nationalpark ist der Sri-Lanka-Leopard der unbestrittene König des hiesigen Dschungels. Aber auch Elefanten und seltene Tiere wie der Lippenbär sorgen für einzigartige Erlebnisse. Marco Polo bezeichnete Sri Lanka als die „schönste Insel der Welt“ und auch der ursprüngliche Name der Insel „Serendib“, das Wort steht für eine überraschend schöne Entdeckung, beschreibt diesen unglaublich vielfältigen Sehnsuchtsort äußerst treffend.

Unter den Palmen unberührter Strände liegen die hölzernen Auslegerboote der einheimischen Fischer. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Flug mit Emirates von Wien via Dubai nach Colombo.

Tag 2: Nach Ihrer Ankunft fahren Sie direkt nach Anuradhapura, wo Sie ins Lake Forest Hotel einchecken und sich den Rest des Tages erholen können.

Tag 3: Heute erkunden Sie gemeinsam mit Ihrem Reiseleiter die Stadt, die als buddhistisches Zentrum der Insel gilt. Am Nachmittag unternehmen Sie mit einem Mönch eine spirituelle Reise und bekommen Einblick in sein Leben und seine Anschauungen. Zum Abschluss besichtigen Sie den Sri Maha Bodhi, bekannt als der heilige „Bo Tree“, ein über 2000 Jahre alter Feigenbaum, sowie die Stupa Ruwanwelisaya, eines der höchsten Bauwerke im alten Königreich.

Tag 4: Fahrt nach Dambulla. Dort besuchen Sie den zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Höhlentempel, der größte und besterhaltene buddhistische Höhlentempel des Landes.

Tag 5: Am Vormittag erkunden Sie bei einer gemütlichen Fahrradtour die Unesco-Welterbe-Stadt Polonnaruwa, wo Sie unter anderem den ehemaligen Königspalast besichtigen. Anschließend genießen Sie ein typisches sri-lankisches Essen bei einer Bauernfamilie. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Pirschfahrt im Minneriya-Nationalpark, wo Sie Elefanten in freier Wildbahn beobachten können.

Tag 6: Am frühen Morgen besuchen Sie die Felsenfestung Sigiriya, die ebenfalls zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Beim „Löwenfelsen“ entdecken Sie die einzigartigen Wassergärten und wenn Sie die Plattform erklimmen, werden Sie mit einem einzigartigen Ausblick belohnt. Anschließend besuchen Sie in Matale einen privaten Gewürzgarten und lernen typische Gewürze und deren Verwendung kennen. Weiterfahrt nach Kandy, das zusammen mit Anuradhapura und Polonnaruwa das „Kulturelle Dreieck“ der einstigen Königsstädte bildet. Der Tempelbezirk von Kandy wurde 1988 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt.

Tag 7: Heute erhalten Sie eine Einführung in die sri-lankische Küche. Sie fahren zu einem lokalen Markt, um frische Produkte zu kaufen, mit denen Sie ein typisches Curry zubereiten werden. Am Nachmittag besuchen Sie eine Kandyianische Tanzschule. Anschließend fahren Sie nach Peradeniya. Hier befindet sich der Königliche Botanische Garten, der als einer der schönsten Asiens gilt.

Tag 8: Besuch des Sri Dalada Maligawa, auch als Zahntempel bekannt. Er ist das höchste Heiligtum Sri Lankas. In seinem goldenen Schrein soll ein Zahn Buddhas, der Dalada, aufbewahrt werden. Danach steht eine landschaftlich reizvolle Zugfahrt durch das zentrale Hochland nach Nuwara Eliya am Programm.

Tag 9: Dort besuchen Sie eine Teeplantage und erleben, wie das rohe grüne Blatt in das bekannte dunkelbraune Produkt konvertiert wird. Am Nachmittag genießen Sie einen High Tea im wunderschönen Garten Ihres Hotels.

Tag 10: Auf dem Weg Richtung Süden halten Sie in Ella, einer geschäftigen Kleinstadt inmitten einer grandiosen Gebirgslandschaft. Anschließend geht Ihre Fahrt weiter bis zum Yala-Nationalpark.

Tag 11: Mit einem Allrad-Jeep begeben Sie sich auf die Suche nach Leoparden, Elefanten, Bären, Krokodilen und anderen Wildtieren. Im Anschluss an diese aufregende Pirschfahrt werden Sie zu Ihrem Strandhotel nach Wadduwa an der Südwestküste Sri Lankas gebracht.

Tag 12–15: Lassen Sie am Strand oder Pool die Seele baumeln und genießen Sie die Annehmlichkeiten Ihres 5*-Strandhotels, um die ereignisreiche Reise in Ruhe Revue passieren zu lassen. Tag 16: Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Im Höhlentempel von Dambulla widmen sich Mönche in fünf Felsgrotten seit mehr als 2000 Jahren der Meditation. (c) Shutterstock

Information Zeitraum & Preis p. P. 01.02. – 31.03.2023

Doppelzimmer ab 3490 Euro InkLudierte Leistungen: Flüge mit Emirates ab/bis Wien oder München via Dubai nach Colombo

9 Nächte in sehr guten 4*- bzw. 5*-Hotels während der Rundreise

5 Nächte im 5*-Strandhotel The Blue Water

Halbpension während der Rundreise mit Frühstück und Abendessen bzw. All-inclusive im Strandhotel

2 Mittagessen während der Rundreise lt. Programm

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte lt. Reiseverlauf

Private, örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Van lt. Reiseverlauf

1 DuMont-Reiseführer Sri Lanka pro Zimmer Reise-Highlights: Privatreise mit eigener, örtlicher, deutschsprachiger Reiseleitung

7 Unesco-Weltkulturerbestätten

Königlicher Botanischer Garten von Peradeniya

Teeplantagen im zentralen Hochland

Leoparden-Safari im Yala-Nationalpark

Begegnung und spirituelle Reise mit einem buddhistischen Mönch

Authentische Einblicke ins Alltagsleben Infos & Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

