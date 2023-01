Rauch beim grünen Endspurt: "Es wird ein guter Wahlsonntag"

Niederösterreichs grüne Spitzenkandidatin Helga Krismer erhält kurz vor der Landtagswahl nochmal Unterstützung aus dem Bund.

Mit viel Zuversicht haben die Grünen am Freitag ihren "Endspurt" im Hinblick auf die niederösterreichische Landtagswahl angezogen. In Mödling erhielt Spitzenkandidatin Helga Krismer ("Es geht ans Eingemachte") auch Unterstützung von Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sowie vom oberösterreichischen Landesrat und stellvertretenden Bundessprecher Stefan Kaineder. Rauch war "standesgemäß" im REX aus Wien angereist. Er wurde am Bahnsteig von Krismer empfangen.

Der Minister hatte bei leichtem Schneefall zwei Botschaften parat: "Je kälter der Abtakt, desto heißer der Wahlabend" und, dass die ÖVP das Land mit viel Geld blau-gelb eingefärbt, dabei jedoch etwas übersehen habe. "Wenn man die Landesfarben mischt, kommt grün heraus." Es werde ein "guter Wahlsonntag", gab sich Rauch überzeugt.

"Wir sind die Bauer, wir sind die grüne Kraft im Land", feuerte Krismer einige Dutzend Unterstützer mit ihrer Rede auf dem Josef-Hyrtl-Platz in Mödling an. "Wir sind gut aufgestellt." Es gelte, in Niederösterreich eine "gute Zukunft" zu machen, sagte die Spitzenkandidatin, die auch einige Tränen vergoss.

(APA)