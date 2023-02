Neuer Markt: Wenn einer Würfeluhr die Stunde schlägt

Wie Wien wird, was es ist oder: Wie viele Zeiger hat ein XXL-Baum? Innerstädtische Einsichten.

Wie Wien wird, was es ist, entzieht sich ja in aller Regel allgemeiner Einsicht. Allenfalls, dass zu Beginn Pläne eines Vorhabens präsentiert werden. Die Prozesse, die sich daran anschließen, bleiben dagegen allzu oft im Verborgenen, und nicht selten ist das Staunen groß, wie etwas werden konnte, was anfangs ganz anders vorgestellt worden war. Derlei Einsichten sind meist dem Zufall zu verdanken: diesfalls dem Fehlen einer Würfeluhr.

73 Würfeluhren zählt ein städtisches Verzeichnis, das zugleich deren Standorte vermerkt. Einer davon: der Neue Markt; dessen Würfeluhr, erklärt ein Zusatz, sei allerdings „derzeit demontiert“. Nun wird es niemandem entgangen sein, dass sich jener Ort über Jahre als riesiges Baustellenloch zeigte. Mittlerweile allerdings liegt der Neue Markt seit Monaten fixfertig neu gestaltet vor uns, die Würfeluhr dagegen ist immer noch nicht da.