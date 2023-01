17-Jähriger in Wels mit Messer verletzt

Der junge Mann stritt sich mit seiner Freundin, als er plötzlich von zwei Jugendlichen attackiert wurde. Sie wurden festgenommen.

Bei einer Schlägerei Freitagmittag in Wels ist einem 17-Jährigen mit einem Messer in die Schulter gestochen worden. Der Teenager hatte laut Zeugen mit einer Freundin Streit. Plötzlich sei er von zwei Jugendlichen attackierten worden. Einer habe dem Burschen einen Kopfstoß versetzt, bevor der andere von hinten mit einem Messer zustach. Die Verdächtigen, ein 17-jähriger und ein 15-jähriger Syrer, wurden festgenommen. Das Opfer kam in das Klinikum Wels, so die Polizei.

(APA)