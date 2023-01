Der internationale Kunstmarkt blickt nach Wien

Messe. Nach zwei gefeierten Ausgaben eröffnet die Spark Art Fair von 23. bis 26. März das österreichische Kunstmessejahr 2023.

Die Vorbereitungen für die diesjährige Ausgabe der Spark Art Fair Vienna laufen auf Hochtouren. Von 23. bis 26. März 2023 steht die Wiener Marx Halle wieder im Zentrum der internationalen Kunstwelt – mit der bewährten, einzigartigen Ausstellungsarchitektur für Solopräsentationen, viel nationaler sowie internationaler Beteiligung und einem hochkarätigen Teilnehmer*innenfeld aus etablierten und aufstrebenden Künstler*innen und Galerien. Anders als bisher hat die Spark Art Fair Vienna heuer mit Walter Seidl und Jan Gustav Fiedler eine künstlerische Leitung.

Vielfältiges Teilnehmerfeld

Auch heuer zeigt ein breit und qualitativ hochwertiges Teilnehmer*innenfeld alle Facetten zeitgenössischer Kunst in der Wiener Marx Halle. Unter anderem sind österreichische Galerien wie Gregor Podnar mit dem Künstler Ariel Schlesinger, Galerie Ernst Hilger mit Werken von Assunta Abdel Azim Mohamed sowie Ostlicht. Galerie für Fotografie mit Arbeiten von Ernst Haas und die Galerie Krinzinger mit Bernd Oppl vertreten. Eine hochwertige Auswahl an internationalen Galerien wie zum Beispiel die deutsche Galerie Sexauer mit Arbeiten von Isabelle Graeff und die türkische Galerie Pilevneli mit Werken von Refik Anadol vervollständigt das Teilnehmerfeld der Spark Art Fair.

Constantin Luser 1, Vibrosauria, 2022. (c) Heidi Horten Collection/Bildrecht Wien 2023

„Es werden wieder mehr als 80 Galerien mit dabei sein und ihre Künstler*innen in Einzelausstellungen präsentieren. Die Auswahl der Positionen umfasst sämtliche Kunstgattungen und offeriert einen breiten Querschnitt durch die zeitgenössische Kunst“, erklärt Jan Gustav Fiedler. „Die Spark Art Fair gilt als Messe für innovative Kunst, die in einem klar definierten Rahmen der Öffentlichkeit präzise zugänglich gemacht wird. Gerade die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig Kunst in Krisenzeiten ist. Die internationalen Kunstmärkte haben den Turbulenzen nicht nur standgehalten, sondern einen regelrechten Boom erlebt. Die Spark hat sich in diesem Rahmen als erfolgreicher, neuer Fixpunkt etabliert“, sagt Walter Seidl.

Aufgewertet wird das Programm der Spark 2023 durch zahlreiche Partnerschaften. Neben den Kooperationen mit den wichtigsten Wiener Kunstinstitutionen wie der Albertina, dem Belvedere, dem MAK, dem Mumok sowie der Secession und dem Leopold Museum freut sich die Spark über die neue Kooperation mit der Heidi Horten Collection. Mit der Kunstmesse Art Düsseldorf gibt es heuer auch erstmals eine internationale Partnerschaft.

Ariel Schlesinger, Untitled (Burnt canvas), 2017. (c) Marcus Schneider

Künstlerische Leitung

Walter Seidl und Jan Gustav Fiedler geben die künstlerische Linie vor. Walter Seidl arbeitet seit vielen Jahren als Kurator, Autor und Künstler. Der promovierte Kulturwissenschaftler ist im Vorstand von „Camera Austria“ in Graz tätig und realisierte zahlreiche Ausstellungsprojekte in Europa, Nordamerika und Japan. Jan Gustav Fiedler ist als freier Kurator für Galerien, Zwischennutzungsprojekte und museale Formate unter anderem in Berlin, Wien, Leipzig, Belgrad und Miami tätig. Neben Projekten wie dem „Museum of Now“ ist Fiedler in zahlreiche internationale Ausstellungsvorhaben involviert.