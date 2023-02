Japan und der Zauber des neuen Anfangs

Drucken

Hauptbild • Sehr modern, sehr traditionell und voller kultureller Codes, die westliche Besucher nicht einfach lesen können. • Markus Kirchgessner

Nach zweieinhalb Jahren Pandemie läuft in Japan wieder der Tourismus. Zeit für eine klassische Route.

Can I help you?“ Drei herumirrende Menschen irgendwo in der Nähe der U-Bahn-Station Ueno, deren Handy-Navigationshilfen in drei unterschiedliche Richtungen zeigen, können dieses Angebot nicht ausschlagen. Die hilfsbereite Frage kommt aus dem Mund von Ansu, die vor Begeisterung, diesen Leuten zu begegnen, fast von ihrem Fahrrad fällt. „Endlich wieder Ausländer in Tokio! Woher seid ihr?“

Stadt ohne Ende: Megalopolis Tokyo. JNTO

In Japan hat die Zeit nach Corona begonnen, wie fast überall auf der Welt, es ist der Übergang von der Pandemie zur Endemie. Zu den ersten Besuchern nach zweieinhalb Jahren im touristischen Dornröschenschlaf zu zählen fühlt sich nicht zwingend besonders an, wenn es sich, wie in diesem Fall, um die erste Japan-Reise überhaupt handelt.