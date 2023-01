Teil 1 von 52

Fortsetzungsroman Flaubert hat welche geschrieben, Tolstoi und auch Dostojewski: Der Roman in Fortsetzungen blickt auf eine lange Tradition zurück, auch in der „Presse“, die in den 50er und 60er Jahren Werke von Alexander Lernet-Holenia, Sinclair Lewis oder Carl Zuckmayer publizierte. Teresa Präauer greift diese Tradition für das „Spectrum“ auf – und interpretiert sie neu: 52 Wochen lang werden uns ihre knallgelb gewandeten Fahrerinnen und Fahrer in die verschiedensten Ecken Wiens, in Wohnzimmer, Büros und Beisln führen – ausgehend von der Zentrale in der Zentagasse, die wir heute, gemeinsam mit Hanna und Ellis, zum ersten Mal betreten.

Seit Lisa vor Kurzem in die Hauptstadt gezogen ist, nennt sie sich Ellis. Ellis wohnt in einer Wohngemeinschaft, sie ernährt sich von Kartoffeln, Reis und Dosenmais und tritt genau heute ihren Nebenjob beim Lieferdienst Wien an. Dort tragen die Rider gelbe Jacken, nicht die pinken, nicht die grünen. Ein anderes Entscheidungskriterium hatte Ellis nicht, da doch alle schlecht bezahlen, was Ellis nennt: „Mittelgut“. Ellis' Hauptjob ist das Studium. Auch darin ist sie mittelgut.

„Wenn du eine Schicht fährst, hast du am Ende des Tages genug Trinkgeld, um in der Tapete noch drei Bier zu bestellen“, rechnet Hanna vor, „einmal für Moritz, einmal für dich, einmal für mich.“ Hanna fährt seit zwei Jahren für den Lieferdienst Wien, im Lauf der Monate ist ihr Studium zum Nebenjob geworden. „Drei Vorteile“, zählt Hanna auf: „Du betreibst Sport, du lernst die Stadt kennen, du triffst Byamba.“ Ellis hat nicht vor, Byamba zu treffen und Hanna in die Quere zu kommen, trotzdem kommt sie an diesem Morgen mit.

Es ist noch still und dunkel in der Stolberggasse, nur wo die Zentagasse sie kreuzt, blinkt die Leuchtschrift vom Perchtenstüberl grün. Hier biegen Hanna und Ellis nach unten ab, und Ellis muss gähnen, weil es so früh am Morgen ist, dass es eigentlich noch Nacht ist. Die beiden jungen Frauen fühlen sich in diesem Moment sehr erwachsen. Und warum eigentlich nicht? Sie sind es ja auch. Leuchtschrift, Großstadt, Job. Ellis findet alles mondän, verglichen mit dem Dorf, aus dem sie kommt.

Neongelb leuchtet der Türrahmen, durch den die beiden nun treten. Bald wird die Sonne über der Zentrale in der Zentagasse aufgehen. „Lieferdienst Wien, so frisch wie eine Zitrone“, schallt der Morgengruß ihnen entgegen. Hanna lacht und schlägt in Anis' flache Hand ein. Ellis reckt den Kopf nach oben. Eine strahlend weiße Zahnreihe wird sichtbar, grinsend fragt Anis, zweiter Vorname Boss: „Läutest an, Kunde öffnet, und du sagst?“ – „Lieferdienst Wien“, murmelt Ellis. „Wie weiter?“ – „Lieferdienst Wien, so frisch wie eine Zitrone.“ „Damit unterscheiden wir uns von den Mitbewerbern“, bläut Anis ihr ein, überreicht Ellis die Arbeitskleidung und spricht über sein Profi-Headset weiter mit den Kunden. Auch wenn die meisten Bestellungen online getätigt werden, wollen die Leute noch telefonieren, vor allem die einsamen.

Ellis schlüpft in ihre Uniform und sieht sich im Spiegel an: „Wie eine Zitrone beim Skifahren.“ – „Durch Sturm und Eis!“, muntert Hanna sie auf. Ellis' Rucksack ist so groß wie der Kühlschrank in der Wohngemeinschaft, darin verstaut sind Schal, Regenmantel, Handschuhe und Warnweste. Ellis zieht die Weste an, setzt den gelben Fahrradhelm auf die graue Mütze und lädt auf dem Smartphone die Lieferdienst-Wien-App herunter. „Reicht dir das Leben eine Zitrone, mach Limonade daraus“, wird sie als neue Fahrerin willkommen geheißen. „Die Sprüche bekommst du mitgeliefert“, motzt Hanna. „Drei Vorteile“, ruft Ellis, „du machst Sport, du fährst durch die Stadt, du lernst, wie man Limonade macht.“ Die beiden Freundinnen lachen. Und die erste Bestellung kommt bereits als Alarmsignal über Ellis' Smartphone: „1 Tafel Schokolade, 1 Dose Bier. Taborstraße, 2. Bezirk . . .“

Fortsetzung folgt