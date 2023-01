Niederösterreich wählt, Extremisten ketten sich vor ÖVP-Zentrale

Live

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Wahltag

1,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, heute einen neuen Landtag zu wählen. Erwartet wird ein Dämpfer für Landeshauptfrau Mikl-Leitner, ein knappes Rennen um Platz zwei zwischen SPÖ und FPÖ sowie ein grün-pinkes Mandat-Duell. Die „Presse“ tickert live.

Der letzte Sonntag im Jänner könnte der erste Tag werden, an dem die niederösterreichische ÖVP ihre unbestrittene Vormachtstellung verliert. Seit Wochen werden die Umfragewerte sukzessive schlechter. Unter Meinungsforschern besteht kaum Zweifel daran, dass die Zeiten der absoluten schwarzen Mehrheit gezählt sind. Und damit nicht genug: Die FPÖ dürfte heute nicht nur ihr historisch bestes Ergebnis im Land einholen, sondern auch erstmals in der Geschichte die Sozialdemokraten überholen – und somit Platz zwei erklimmen. Der Traum der SPÖ, ihren ersten Landeshauptmann zu stellen, dürfte damit ein solcher bleiben – womöglich geht sie am Abend aber mit einem neuen Tiefstwert zu Bett. Zu erwarten ist außerdem ein knappes Rennen zwischen den Grünen und den Neos. Wer siegt, entscheiden die 1,288 Millionen Wahlberechtigten. Der Liveticker zum Mitlesen: