1,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, heute einen neuen Landtag zu wählen. Erwartet wird ein Dämpfer für Landeshauptfrau Mikl-Leitner, ein knappes Rennen um Platz zwei zwischen SPÖ und FPÖ sowie ein grün-pinkes Mandat-Duell. Die „Presse“ tickert live.

Der letzte Sonntag im Jänner könnte der erste Tag werden, an dem die niederösterreichische ÖVP ihre unbestrittene Vormachtstellung verliert. Seit Wochen werden die Umfragewerte sukzessive schlechter. Unter Meinungsforschern besteht kaum Zweifel daran, dass die Zeiten der absoluten schwarzen Mehrheit gezählt sind. Und damit nicht genug: Die FPÖ dürfte heute nicht nur ihr historisch bestes Ergebnis im Land einholen, sondern auch erstmals in der Geschichte die Sozialdemokraten überholen – und somit Platz zwei erklimmen. Der Traum der SPÖ, ihren ersten Landeshauptmann zu stellen, dürfte damit ein solcher bleiben – womöglich geht sie am Abend aber mit einem neuen Tiefstwert zu Bett. Zu erwarten ist außerdem ein knappes Rennen zwischen den Grünen und den Neos. Wer siegt, entscheiden die 1,288 Millionen Wahlberechtigten.

Und sie haben noch mehr zu bestimmen: Streben sie zu den Urnen, könnte jedenfalls die Wahlbeteiligung gewinnen. Diese nämlich fiel 2018 auf den bis dato schlechtesten Wert – nur zwei Drittel der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher (exakt 66,56 Prozent) – setzten ein Kreuz am Stimmzettel. Doch welche Parteien finden sich auf diesem überhaupt? Wie lange kann abgestimmt werden? Und wann gibt es erste Hochrechnungen? Ein Überblick:

Für die Volkspartei bedeutet die heutige Wahl ein großes Zittern. Nicht nur, dass alle Umfragen ein Minus vorzeichnen – der Verlust könnte sogar zweistellig ausfallen. Es wäre das zweite Mal in der Chronologie. Tatsächlich landete die ÖVP nur bei fünf der bisher 16 Landtagswahlen unter der 50-Prozent-Marke, dreimal davon so knapp, dass es noch für die absolute Mehrheit der Mandate reichte. So auch 2018, als sie bei 49,63 Prozent zum Liegen kam. Davon ist man aktuell weit entfernt, die 40-Prozent-Marke zu halten (und damit die absolute Mehrheit in der Landesregierung), daher das erklärte Ziel von Johanna Mikl-Leitner, die sich im Wahlkampf zur „blau-gelben Landesmutter“ stilisierte und auf ein „Miteinander“ setzte, das zusehends Schrammen aufwies. Zum einen deshalb, weil die 58-Jährige mit Vorwürfen der Inseratekorruption konfrontiert wurde, zum anderen, weil interne Dokumente ans Licht kamen, die nahelegen, dass es von 2015 bis 2021 zu systematischen Interventionen in der Berichterstattung des ORF Niederösterreich gekommen ist – zugunsten der ÖVP. Angelpunkt soll demnach der damalige Chefredakteur und heutige ORF-Landesdirektor Robert Ziegler gewesen sein, der die ÖVP auch in Sachen „Liederbuchaffäre“ beraten haben soll. Mikl-Leitner wies die Vorwürfe – wie Ziegler – allesamt zurück und ortet eine Schmutzkübelkampagne gegen ihre Person. Aktuell prüft die Causa eine ORF-interne Evaluierungskommission. Welche Schlüsse sie ziehen wird, ist derzeit ebenso unklar wie der Umstand, ob die ÖVP ihre sechs Regierungssitze und 29 Plätze im Landtag wird behalten können.

Bisher waren die Sozialdemokraten stets Zweite – so auch vor fünf Jahren, als Franz Schnabl bei seinem ersten Urnengang als Spitzenkandidat 23,92 Prozent einsammeln konnte. Das war zwar das zweitschlechteste Ergebnis in der roten Historie, aber dennoch ein Plus von rund zwei Prozentpunkten. Ausgehen dürfte sich das heute nicht, trotzdem stellte der gelernte Polizist den Anspruch, Landeshauptmann zu werden – eher unfreiwillig, da von der FPÖ in dieser Hinsicht überrumpelt, wird gemunkelt. Aufhorchen ließ der amtierende Landeshauptfrau-Stellvertreter (die SPÖ hat zwei Sitze in der Proporzregierung sowie 13 im Landtag) zuletzt mit der Forderung nach der Halbierung der Wahlkampfkostengrenze von derzeit sechs Millionen Euro, nach „ganzjährigen, ganztägigen, gratis“-Kindergärten sowie einem Wahlplakat, das ihn als „den roten Hanni“ zeigte. Er selbst teilte es auf Twitter, um kurz darauf zu einer „persönlichen Erklärung“ zu laden, bei der er verkündete, das Sujet sei lediglich Satire.

Früh für Aufsehen sorgte FPÖ-Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer. Er stellte schon am 20. November per Video den Anspruch, Landeshauptmann zu werden – und setzte seither konsequent auf drei blaue Kernthemen: „Asylchaos, Korruption und Preisexplosion“, wolle man bekämpfen. Zudem stellte er per Plakat die „Schicksalsfragen“: Willst du das? Wählst du das? Beigefügt wurde ein Konterfei von Mikl-Leitner, um auszudrücken, dass „die letzte schwarze Bastion“ fallen müsse. Anders als 2018, als sich Landbauer mit der „Liederbuchaffäre“ in die Defensive gedrängt sah (fünf Tage vor der Wahl berichtete der „Falter“ von Texten in einem Liederbuch von Landbauers Burschenschaft, „Germania zu Wiener Neustadt“, die NS-Gräueltaten verherrlichten; er bestritt, von den Texten gewusst zu haben), ging er heuer rhetorisch in die Offensive und suchte in den TV-„Elefantenrunden“ nicht nur einmal den direkten Schlagabtausch. Bringen dürfte dem 36-Jährigen, der auf Bundesebene als einer der Stellvertreter von Obmann Herbert Kickl fungiert, dieses Vorgehen vermutlich das beste freiheitliche Ergebnis (die Latte bilden 16,08 Prozent von 1998). Die aktuelle Ausgangslage: 14,74 Prozent, acht Sitze im Landtag, ein Posten in der Landesregierung. Und: Anders als 2018 schließt Mikl-Leitner eine Zusammenarbeit mit Landbauer nicht mehr aus.

Wie ihre Konkurrenz tritt auch Helga Krismer heute das zweite Mal als Spitzenkandidatin an. Im Wahlkampf versuchte die 50-Jährige dabei vor allem, Klimabotschaften auszusenden. Nicht nur, aber sehr wohl an jene Aktivistinnen und Aktivisten gerichtet, die sich vehement auf die Straßen geklebt haben, um die Augen der Politik auf den Umweltschutz zu lenken. Daneben versuchte die Grüne, mit den Themen Mobilität und leistbare Energie zu punkten – und holte sich Rückendeckung aus Wien. Denn, während die Bundespartei 2017 aus dem Parlament flog, stellt man nun Kanzler, Minister und zwei Ministerinnen, die beim Stimmenwerben halfen. Den Landesgrünen wurde 2018 übrigens ebenfalls der Rausflug prognostiziert, letztlich verlor Krismer nur ein Mandat, rettete aber 6,43 Prozent. Nun möchte sie den vierten Sitz im Landtag zurückerobern.

Die gebürtige Vorarlbergerin Indra Collini will den Grünen den Rang ablaufen und den letzten Platz loswerden. Treffen die Umfragen zu, stehen ihre Chancen dafür nicht schlecht: Holten die Neos vor fünf Jahren bei ihrem ersten Antreten im flächengrößten Bundesland 5,15 Prozent und drei Mandate, dürfen sie heuer mit sechs bis sieben Prozent rechnen. Um diese Visionen wahr werden zu lassen, zeigte sich die 52-Jährige in den vergangenen Wochen durchaus angriffig: Gemeinsam mit Rot, Blau und Grün warfen die Pinken der ÖVP illegale Parteienfinanzierung im Zusammenhang mit Inseratenschaltungen vor – was letztere bestritt.

Neben den „big five“ umfasst der Stimmzettel noch drei weitere Listen, allerdings treten diese nicht landesweit an: So kann für die MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) nur in den Wahlkreisen Baden, Krems, Mödling, St. Pölten und Tulln votiert werden. Die „KPÖ plus - offene Liste“ steht in Amstetten, Bruck an der Leitha, St. Pölten und Wiener Neustadt zur Wahl, „dein Ziel“ dagegen ausschließlich in Amstetten. In ganz Niederösterreich ist indes beim Setzen des Kreuzes auf eine Spezialität zu achten: Es gilt das Prinzip „Name vor Partei“. Das heißt: Eine gültige Vorzugsstimme schlägt die allenfalls anders lautende Stimme für eine Partei.

Der Wahltag auf einen Blick Die „Presse“ begleitet Sie ab 14 Uhr – an dieser Stelle – live durch den Wahltag. Seit 6 Uhr kann abgestimmt werden - um 17 Uhr werden die letzten Wahllokale schließen, einige haben ihre Türen schon jetzt wieder verriegelt. Kurz nach 17 Uhr sollte dann die erste Hochrechnung vorliegen. Mit dem vorläufigen Endergebnis des Urnengangs wird zwischen 20 und 21 Uhr gerechnet – es enthält bereits die Briefwahl und fast alle Wahlkarten. Lediglich wahlkreisfremde Wahlkarten werden erst am Dienstag ausgezählt, diese dürften das Ergebnis aber nicht mehr allzu stark verändern (2018 handelte es sich dabei lediglich um 760 Stück). Es handelt sich bei der Landtagswahl um die erste, bei der Personen, die einen Zweitwohnsitz in Niederösterreich haben, nicht mehr stimmberechtigt sind.

Der Liveticker zum Mitlesen: