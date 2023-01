In den Doppelsitzer-Sprints fuhren Selina Egle/Lara Michaela Kipp zu Silber und Yannick Müller/Armin Frauscher zu Bronze.

Gelungener Auftakt für Österreichs Rodler bei der WM in Oberhof. Am ersten Wettkampftag gab es in den Doppelsitzer-Sprintbewerben zwei Medaillen. Selina Egle und Lara Michaela Kipp gewannen Silber, Yannick Müller und Armin Frauscher Bronze.

(APA)