Unzufrieden? Durchforste Deinen Terminkalender

Inspiration für Millennials #118. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Welche Fortschritte entdeckst Du durch einen retrospektiven Blick in Deinem Terminkalender?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie wichtig es ist, sich seiner kleinen (Fort-)Schritte bewusst zu werden. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie Du Deine Vergangenheit zur Steigerung der Zufriedenheit nutzen kannst.

Fortschritte erkennen

Jeden Tag einen Schritt nach vorne zu gehen, auch wenn er noch so klein sein mag, ist für Dein persönliches Wachstum ein grundlegender Treiber und sich dieser Schritte bewusst zu werden, steigert Deine Lebenszufriedenheit. Darin birgt sich aber die Schwierigkeit, dass die kleinen Fortschritte in einer reflexiven Tagesanalyse nicht oder nicht immer erkennbar sind. Auch ist es in der Regel eine große Herausforderung, den Beweggrund einzelner Erfahrungen richtig verorten zu können.

Rückwärts schauen, vorwärts leben

Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat sinngemäß geschrieben, dass das Leben nur durch das Rückwärtsschauen verstanden, aber nur mit dem Blick nach vorne gelebt werden kann. Ähnlich verhält es sich bei der Analyse Deiner täglichen Fortschritte. Diese können, wenn der Betrachtungszeitraum zu kurz anberaumt ist, nicht erkannt werden. Daher kann es herausfordernd sein, die täglichen Fortschritte wahrzunehmen.

Zukunft gestalten

Vorwärts zu leben und Dir täglich Deine schriftlichen Pläne zurechtzulegen, ist ein guter Erfolgsindikator. Denn die Zukunft wird am ehesten vorhersehbar, wenn Du sie selbst gestaltest. Diese Vorwärtsschritte sind aber wenig hilfreich, um Dir Deiner eigenen Entwicklung – also der mehr oder minder großen oder kleinen Sprünge – am Abend bewusst zu werden.

Durchforste Deinen Terminkalender

Um die Details und die Bedeutung dieser für Dein Big Picture gut verstehen zu können, ist die Einnahme einer langfristigen Perspektive in einem ruhigen Moment förderlich. Geschickt ist es somit, einen Blick in die Vergangenheit zu wagen, um sich der persönlichen Fortschritte, die aus großen, aber auch aus vielen kleinen Erfahrungen entstehen, bewusst zu werden. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Welche Fortschritte entdeckst Du durch einen retrospektiven Blick in Deinem Terminkalender?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Die Inspiration für Millennials #119 gibt es am 24. Februar!

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen und mit seiner Unternehmenssimulation fördert er das ganzheitliche Denken in den Unternehmen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller