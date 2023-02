Jeder ist sein eigener Identitässchneider

Drucken

Hauptbild • Der Mensch will akzeptiert und bestätigt sein. • Martin Parr/Magnum Photos/picturedesk

Identität ist genauso wie sein bürokratisches Gegenstück, der Personalausweis oder der Pass, historisch besehen sehr jung. Dass er sich fragen muss, wer er denn sei, ist das Schicksal des modernen Menschen – Entlastung und Last zugleich.

So viele Worte für das scheinbar Gleiche oder Ähnliche: ich, mich, Selbst, Individuum, oder eben Identität. Ich bin. Ich bin etwas. Ich bin wer. Ich bin ich. Dieses „Ich bin“ gibt es zwiefältig: tautologisch, also ganz abstrakt, und prädikativ, mit vielen Eigenschaften und Prädikaten: Es macht einen Unterschied, wer oder was ich bin. Einmaligkeit, innere Einheit, unveränderliche Gleichheit mit sich selbst sind dabei immer im Spiel.

Ich bin etwas: männlich, weiblich; heterosexuell oder homosexuell; schwarz, weiß; Abteilungsleiterin oder Hilfsarbeiter; christlich, muslimisch, agnostisch; links oder rechts; jung, alt. Ich kann sportlich oder kunstinteressiert sein und die verschiedensten Formen von Ideologien oder Imagologien vertreten. Ich schreibe mir verschiedene Charaktereigenschaften zu bzw. sie werden mir auch auf den Leib geschnitten. Ganz schön viel auf einmal: Wenn ich meine Identitäten aufzuzählen beginne, vergehen mir Hören und Sehen, und ich weiß bei all den Prädikaten nicht mehr, wer ich bin. Ein umfängliches symbolisches Inventar zur Generierung meiner Identität steht mir zur Verfügung. Es gehört zum Schicksal des modernen Menschen, dass er nicht nur einer sichtbaren stofflich-materiellen, sondern auch einer symbolischen Hülle bedarf. Identität ist ein Symptom, Schicksal des modernen Menschen, der nicht mehr in eine als objektiv wahrgenommene Welt hineingeboren wird, sondern sein eigener Identitätsschneider ist. Entlastung und Last zugleich.

Sehr schön wird dieses Dilemma in Mira Lobes wundervollem Kinderbuch „Das kleine Ich bin ich“ vorgeführt. Wie alle gelungene Kinderliteratur hat es unausgesprochen eine doppelte Leserschaft, die Kinder und jene, die mit ihnen das Buch anschauen und aus ihm vorlesen: die Eltern. Lobes Protagonistin, die nicht eindeutig geschlechtlich markiert ist, wird als ein unbestimmtes buntes Wesen beschrieben, das sich zunächst unschuldig in seiner Welt bewegt, bis ein Tier, ein Frosch, ihm mit der Frage in die Quere kommt, wer bzw. was es denn sei. Das kleine Ich bin ich weiß darauf zunächst keine Antwort, weshalb es verschiedene andere Tiere, ein Pferd, einen Fisch, einen Vogel, ein Nilpferd, einen Hund, fragt. Es beginnt an seiner Existenz zu zweifeln: Niemand kann ihm sagen, wer es ist, offenkundig auch, weil es anders ist als die anderen. Denn in der Welt, in die es geraten ist, besitzen alle außer ihm eine eindeutige Zuschreibung. Wer keinen symbolischen Pass besitzt, ist ein Niemand. Das bunte Tier ist am Rande der Verzweiflung, bis ihm der rettende Einfall kommt, dass es einen Ausweg gibt, nämlich den Gedanken: „Sicherlich gibt es mich. Ich bin ich!“ Lobes Figur ist begeistert von ihrem Befund. In ihrer Freude an sich selbst möchte sie allen anderen Tieren diese Erkenntnis mitteilen.