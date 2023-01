Das Geld soll in neue Infrastrukturprojekte und bessere Energieeffizienz von öffentlichen Gebäuden fließen.

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten wollen neue Infrastrukturprojekte und bessere Energieeffizienz von öffentlichen Gebäuden in Südafrika mit rund 280 Millionen Euro fördern. Durch die Partnerschaft werde das Land bei einem gerechten und grünen Aufschwung unterstützt, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Knapp 88 der 280 Millionen sollen aus dem EU-Haushalt kommen, der Rest wird von EU-Staaten gestemmt. Das Geld wird in Form von Zuschüssen gezahlt.

"Außerdem werden Deutschland, Frankreich und die EU im Rahmen der Partnerschaft für eine gerechte Energiewende mehr als drei Milliarden US-Dollar (rund 2,75 Mrd. Euro) für Südafrika bereitstellen", hieß es. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte: "Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine globale Verantwortung." Die EU arbeite weltweit mit Partnern zusammen, um diese Bedrohung anzugehen.

Das Vorhaben ist Teil der EU-Initiative "Global Gateway". Damit sollen bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern investiert werden. Das Projekt macht der "Neuen Seidenstraße" Konkurrenz, an der China schon seit Jahren in vielen Ländern arbeitet.

(APA)