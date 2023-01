Jeden Tag ist Mittwoch

Was ist dein Lieblingstag der Woche, fragt mich das Kind gern, und ich bin mir da nie ganz sicher. (Montag jedenfalls nicht.) Beim Kind schwankt die Wochentag-Präferenz jedes Schuljahr stundenplanbedingt. Derzeit lautet die Antwort jedenfalls: Mittwoch.

Denn das Kind ist voll in die Serie „Wednesday“ hineingekippt, dieses leicht makabere „Addams Family“-Spin-off. Ich kann das gut verstehen, als ich so zehn, elf war, lief der „Addams Family“-Film mit Anjelica Huston in den Kinos, und bei mir im Kinderzimmer hing das Poster dazu. (Wobei ich mir bis heute nicht ganz sicher bin, ob ich den Film überhaupt gesehen habe.) Jedenfalls hat das Kind die Serie mindestens schon zweimal durchgeschaut, das würden nämlich „alle“ so tun. (Ein Blick ins Internet zeigt: Mit mehr als einer Milliarde Streams könnte das Kind recht haben.)

Gegen das Argument „Alle schauen das“ kann man wenig machen, wie ich vor Jahren auf die brutale Art lernen musste. Als das Kind so zirka vier Jahre alt war, fand ich die damals sehr populäre Serie „Mia and Me“ ein wenig zu wild für das Alter. Das Kind konnte also im Kindergarten nicht mitreden und in einer unglaublichen Solidaritätsaktion versammelte sich eines Nachmittags beim Abholen eine kleine Horde Vierjähriger um mich, um mich mit der immer gleichen Frage („Aber warum darf sie nicht ,Mia and Me‘ schauen?“) zur Rede zu stellen. Um dieses Setting künftig zu vermeiden, blieb mir also gar nichts anderes übrig, als mit dem Kind in das sehr, sehr knallbunte „Mia and Me“-Universum einzutauchen.

„Wednesday“ ist da vielleicht einen Hauch düsterer. Schaut das Kind gerade nicht die Serie, dann malt es Szenen daraus nach oder hört den Soundtrack. Der ist erstaunlich retro, weshalb bei uns derzeit Fleetwood Mac, Bobby McFerrin, Roy Orbison und sogar Édith Piaf rauf und runter laufen. Und wenn ich raten müsste: Vermutlich werden gerade viele Musikschulen gestürmt, weil jugendliche Mädchen plötzlich gern Cello spielen würden wie Wednesday. Das Motto der heurigen Faschingspartys – Gothic wie Wednesday – dürfte auch klar sein. In diesem Sinne: Schönen Mittwoch!

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2023)