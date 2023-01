Die Vorboten der Nordischen WM

Am Anstieg war Johannes Lamparter in Seefeld noch voran, fiel dann aber zurück.

Stefan Kraft flog auf dem Kulm überlegen zum Sieg in der Qualifikation, der Kombinierer Johannes Lamparter wurde zum Start des „Seefeld-Triples“ Zweiter.

Der Saisonhöhepunkt mit der Nordischen WM in Planica (ab 21. Februar) rückt näher. Noch laufen die finalen Weltcups, vor allem sind Skispringer (Bad Mitterndorf) und Kombinierer (Seefeld) in Österreich unterwegs. Die Langläufer nehmen ihre Distanzen in Frankreich unter die Ski. Ein Ausblick auf alle drei Sparten:

Nordische Kombination

In Seefeld herrscht Hochbetrieb. Das „Nordic Combined Triple“ feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Ob es eine elfte Auflage geben wird, steht ob finanzieller Fragen und der Unsicherheit, die diese Sparte begleitet, noch in den Sternen.

Bei der erstmaligen Austragung eines Frauen-Weltcups gingen die Österreicherinnen leer aus. Lisa Hirner wurde als beste ÖSV-Teilnehmerin Achte. Der Sieg ging an Topfavoritin Gyda Westvold Hansen, die damit alle sechs Saisonbewerbe gewonnen hat.

Auch bei den Herren siegte mit Jens Lurås Oftebro ein Norweger. Der 22-Jährige aus Oslo behielt im Anstieg des 7,5-km-Rennens den Überblick und hielt ÖSV-Star Johannes Lamparter klar auf Distanz. Der Tiroler, 21, wurde Zweiter – Österreich wartet damit weiterhin auf einen Heimsieg im WM-Ort von 2019. Heute folgt der zweite Teil (10.30/13.30 live ORF 1).

Skifliegen

Dass Stefan Kraft, 29, ein talentierter, gefühlvoller Skiflieger ist, war bekannt. Der Salzburger ließ am Freitag dennoch bei der Qualifikation für den Weltcup auf dem Kulm aufhorchen. Der Weltrekordhalter (253,5 Meter) siegte – trotz Schüttelfrosts – in Bad Mitterndorf mit einem Satz auf 233 Meter, er verwies bei minus fünf Grad Andreas Wellinger (GER; zwei Punkte) und Halvor Egner Granerud (NOR/+3,8) auf die Plätze. Beim ersten Bewerb des Flugspektakels heben am Samstag (14.15 Uhr/live ORF 1) neun ÖSV-Adler ab.

Langlauf

Die Olympiadritte Teresa Stadlober schaffte es bei ihrem Weltcup-Comeback nach der Tour de Ski und Krankheitspause auf Rang zwölf. Die Radstädterin, 29, handelte sich in Les Rousses über 10 Kilometer Skating etwas weniger als eine Minute Rückstand auf Siegerin Ebba Andersson ein. Die im Weltcup führende Norwegerin Tiril Udnes Weng pausierte.

Stadlober ist bei der Weltcup-Premiere auf den anspruchsvollen Strecken im Jura am Sonntag auch noch im 20-km-Massenstart in der klassischen Technik dabei. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2023)