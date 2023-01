Alle gegen die MiLei-Hanni

Ein Wochenende im Zeichen von Blau-Gelb: Vor der Landtagswahl stand Landesfürstin Johanna Mikl-Leitner bei der ORF-Elefantenrunde im Landhaus in St. Pölten allein auf weiter Flur.

Johanna Mikl-Leitner: Da schau her: Alle haben sich gegen mich verschworen. O, Erwin, hilf! Draußen die Klimakleber, drinnen die Sesselfurzer von links bis rechts. Da das rot-blaue Schreckgespenst, das mich vom Thron stürzen will. Dort die Zugereisten aus dem Westen – die Krismer aus Tirol, die Collini aus Vorarlberg. Kennt ihr denn alle Vierteln? Wisst ihr von Ostarrichi?



Udo Landbauer: Das ist die Hanni, wie sie leibt und lebt. Wie wir sie aus den ORF-Mails kennen: Der Spitzname MiLei erinnert ja nicht von ungefähr an das Massaker von My Lai im Vietnam-Krieg.



Mikl-Leitner: Dass ich nicht lach. Das sagt ausgerechnet der blaue Vampir. Und lasst mir bittschön den ORF in Ruh. Das Landesstudio ist so fleißig – bei jedem Kindergartenbesuch von mir und bei jeder Eröffnung eines Kreisverkehrs dabei. Das lass ich mir loben!



Franz Schnabl: Genug mit der Lobhudelei. Das schwarze System im MiLei-Land muss endlich weg!



Mikl-Leitner: Du als „rote Hanni“ – der Witz des Jahres. Schau lieber zu, dass dich dein blauer Putschkomplize nicht überflügelt. Blau-Rot statt Blau-Gelb – zum Gruseln ist das!

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2023)