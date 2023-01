Zadic bei Kostenersatz bei Freisprüchen "gesprächsbereit"

Beim regierungsinternen Konflikt um einen höheren Kostenersatz bei Freisprüchen sei nun der "Finanzminister gefragt", sagte die Justizministerin.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat sich in zwei Interviews zum Thema Erhöhung des Kostenersatzes bei Freisprüchen "durchaus gesprächsbereit" gezeigt. "Es wird letztlich am Finanzminister liegen", sagte sie zum "Standard". Im koalitionsinternen Konflikt um einen unabhängigen Bundes- bzw. Generalstaatsanwalt beharrt Zadic in der "Tiroler Tageszeitung" auf ihrem Wunsch nach einem Kollegialorgan.

Zum Thema Kostenersatz sagte sie zur "TT" (Samstag-Ausgabe), je nach Modell bewege man sich in einem dreistelligen Millionenbereich. "Im Zuge der Verhandlungen zur Generalstaatsanwaltschaft werden wir auch dieses Thema mit der ÖVP besprechen", so Zadic zum "Standard".

Zu einer möglichen Einigung mit der ÖVP in Sachen Generalstaatsanwalt gefragt, bei dem die ÖVP von einem Bundesstaatsanwalt spricht und eine Person statt wie von Zadic gewünscht ein Kollegialorgan will, sagte die Ministerin zur "Tiroler Tageszeitung": "Mir ist schon bewusst, dass manche in der ÖVP diese Änderungen ablehnen. Ich habe aber mit der zuständigen Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ein ausgezeichnetes Verhältnis. Wir sind uns einig, dass wir sowohl die Beschuldigtenrechte stärken als auch die Generalstaatsanwaltschaft umsetzen wollen."

Zadic beharrt hier auf ihrem Modell: "Für mich ist zentral, dass in Zukunft in einem Kollegialorgan, also in Dreier-Senaten, entschieden wird. Die Macht als Weisungsspitze habe ich als Ministerin für fünf Jahre geliehen bekommen und gebe sie dann mit dem Amt wieder ab." Es sei "mit Sicherheit nicht besser, diese Macht einer einzigen Person für zu lange Zeit zu geben". Sei sei überzeugt, dass jede Macht Kontrolle brauche.

(APA)