Kärntner Jugendbande nach 24 Delikten ausgeforscht

Sie zogen eine Spur der Verwüstung: drei Jugendliche stahlen ein Auto, ein Pocketbike, brachen in einen Kiosk ein, versuchten mehrmals Zigarettenautomaten zu knacken. Jetzt wurde schließlich einer auf frischer Tat ertappt.

Drei Jugendliche, zwei 16 und einer 17 Jahre alt, sind der Polizei nach insgesamt 24 verübten Delikten in Kärnten ins Netz gegangen. Die drei hatten unter anderem ein Auto entwendet, versucht, Zigarettenautomaten aufzubrechen und waren in einen Kiosk eingebrochen. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Jugendlichen aus Klagenfurt beziehungsweise Klagenfurt-Land bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Jugendlichen hatten in der Nacht vom 4. auf 5. Jänner in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) ein Auto unbefugt in Gebrauch genommen. Anschließend montierten sie gestohlene Kennzeichentafeln und fuhren mit dem Pkw in den folgenden Nächten bis zum 12. Jänner durch Kärnten. Dabei versuchten sie in Ferndorf, Feffernitz, St. Jakob im Rosental, Ferlach, und Villach Zigarettenautomaten aufzubrechen, was aber nicht gelang. In Ferlach brachen die Jugendlichen einen Verkaufskiosk auf und stahlen daraus Süßigkeiten, außerdem stahlen sie ein Pocketbike. Beim Versuch einen Zigarettenautomaten in Glainach aufzubrechen, wurde einer der Täter schließlich erwischt.

(APA)