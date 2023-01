Lask-Trainer Kühbauer liefert Rassismus-Eklat

Im Testspiel seines Klubs gegen Wisla Krakau empörte sich Dietmar Kühbauer. Und bringt sich und den Lask damit in Erklärungsnot.

„Hey, was is mit den Belämmerten? Sind die noch dicht? It’s a friendly game. Hey, we play a friendly game, du Shithead, du. Okay? Shithead. Shut the f*** up. Räudiges Volk. Drecksvolk“, echauffierte sich Kühbauer am Rande des Testspiels gegen den polnischen Klub. Zu hören war all das, weil das Spiel live auf Facebook übertragen wurde.

Erst als ein Betreuer eingriff, beruhigte sich Kühbauer. Später entschuldigte er sich für seine Aussagen. „Es war ein sehr hart geführtes Testspiel, die Emotionen gingen kurzzeitig hoch. Dabei sind meinerseits gegenüber der gegnerischen Mannschaft auch Begriffe gefallen, die deplatziert und verletzend waren. Dafür möchte ich mich entschuldigen“, erklärte Kühbauer gegenüber „90Minuten.at“.

Ob der Eklat für den 51-Jährigen beim Lask Konsequenzen haben wird, bleibt abzuwarten. Die Linzer liegen nach 16 Bundesligarunden auf dem dritten Tabellenplatz.

(red)