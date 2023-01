Zwei Polizeieinsätze wegen gefährlicher Drohung in Wien

Gleich zu zwei Einsätzen wurde die Polizei am Praterstern gerufen. Ein Mann bedrohte einen 41-jährigen ÖBB-Mitarbeiter mit Umbringen. In einem Lokal wurde eine Frau von ihrem Ex-Partner bedroht.

Die Wiener Polizei hat am Freitag in der Leopoldstadt zu zwei Einsätzen wegen gefährlicher Drohung ausrücken müssen. Am Praterstern bedrohte ein 41-Jähriger einen ÖBB-Security mit dem Umbringen. In einem Lokal in der Oberen Donaustraße bedrohte ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer und warf ihr eine Dose an den Kopf. Beide Österreicher hatten ein Promille Alkohol intus, sie wurden vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

Um 19.40 Uhr sah der ÖBB-Sicherheitsmitarbeiter, wie der 41-Jährige in der Bahnhofshalle rauchte. Er setzte das Hausrecht durch und wies den Mann vor die Tür, dabei bedrohte ihn dieser mit dem Umbringen. Ein Alkotest mit dem 41-Jährigen ergab einen Messwert von 1,04 Promille.

Im Bereich der Oberen Donaustraße gerieten der 49-Jährige und seine 40-jährige Ex-Lebensgefährtin um 19.55 Uhr in Streit. Dabei soll der Mann die Frau mit einem Messer bedroht und ihr eine Dose an den Kopf geworfen haben. Die 40-Jährige wurden in häusliche Pflege entlassen, berichtete die Polizei. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.

(APA)