Das Gelage am Brunnen in Margareten setzt auf regional, saisonal und frisch: Die Idee hat Potenzial – bei der Umsetzung gibt es Luft nach oben.

Für viele fällt der Siebenbrunnenplatz tendenziell in die Kategorie weißer Fleck auf der Landkarte: mitten in Margareten, wo viel Verkehr auf Handyshops trifft, öffentliche Anbindung gelinde gesagt suboptimal. Doch das könnte sich in absehbarer Zeit ändern.

Nicht nur, dass die Reinprechtsdorfer Straße demnächst umgestaltet wird, in Zukunft führt auch die U-Bahn her. Ein paar Jahre Geduld braucht es da zwar noch, aber: Die Gegend hat Potenzial. Das hat sich wahrscheinlich auch Hakan Yavuz gedacht. Der betreibt seit einigen Jahren in der Währinger Straße das Liebstöckel, eine Mischung aus Greißlerei und Bistro, und hat gegenüber dem sehr, ähm, typischen Café Siebenbrunnen und der Pizzeria Maria Rosa vor Kurzem ein neues Lokal eröffnet: das Gelage am Brunnen.

Das Ambiente ist noch ein bisschen kühl, mit seiner Küchenphilosophie sticht das Gelage in der Gegend zweifellos heraus: regional, saisonal und frisch soll es sein, das Fleisch kommt von Höllerschmid und ist, wie auf Nachfrage versichert wird, bio – die Karte ist da leider ein bisschen inkonsistent. Ein bisschen mehr Klarheit würde insgesamt guttun: Das Angebot reicht von Frühstück und türkischen Vorspeisen über Dry-Aged-Steak (28 Euro), Backhendlsalat (12 Euro) und vegane Tagliatelle (12 Euro) bis zu Pizza – auch als Take-away. Herpilgern muss man für Letztere nicht unbedingt – zumindest noch nicht. Denn dass es sich bei der etwas lieblos anmutenden Pizza schon um die draußen angepriesene Sauerteigvariante handelt, ist schwer vorstellbar: Bitte Bescheid geben, wenn es so weit ist!

Der Bio-Cheeseburger (15,20 Euro) ist großzügig, der Vorspeisenteller (8,90 Euro) überzeugt geschmacklich mehr, interessant klingt das Mittagsmenü (9,50 bis 12 Euro): Bio-Köfte in Melanzani, Fisolengulasch mit Minzjoghurt, vegetarisch gefüllte Paprika. Alles in allem: gute Idee, an der Umsetzung muss man allerdings noch ein bisschen feilen. Wäre schade, das Potenzial zu verschenken!

Gelage am Brunnen, Siebenbrunnenplatz 2, 1050 Wien, Mo–So 9–24 Uhr, www.instagram.com/gelageambrunnen ⫻ Clemens Fabry

diepresse.com/essen

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2023)