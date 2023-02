Sieben Thesen zur Zukunft des Skisports

In Kürze beginnen im Osten Österreichs die Semesterferien, in denen viele Familien in den Skiurlaub aufbrechen. Denn das Skifahren ist – trotz Klimawandels, Energiedebatte, Inflation und teurer Liftkarten – nach wie vor ungebrochen beliebt. Aber wie lang noch?

Die Kosten, der Klimawandel, das Energiethema, die unschönen Bilder weißer Bänder in grüner Kulisse. Zweifelsohne: Um das Image des Skisports war es schon einmal besser bestellt.

Dennoch: Die Skigebiete sind vor den Semesterferien sehr gut gebucht, von der großen Krise des Skifahrens ist nicht viel zu sehen. Wie steht es um den (einstigen?) Nationalsport? Die „Presse“ geht gängigen Thesen zur Zukunft des Skisports nach.

1. Das Skifahren wird künftig nur noch in hohen Lagen möglich sein.