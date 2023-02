Die Jungen lernen es nicht mehr (so selbstverständlich wie noch vor 25 Jahren), die Älteren steigen im Alltagssport auf Alternativen um. Freizeitforscher Peter Zellmann sieht dennoch kein Ende des Skisports. Noch.

Trauen Sie sich eine Prognose abgeben? Wie schaut es in 20, in 30 Jahren mit dem Skisport aus? Wer fährt dann noch Ski?

Peter Zellmann: Wenn wir über Wintersport, vor allem Skifahren, sprechen, muss man den Skiurlaub von der Alltagsaktivität, also dem Skifahren am Nachmittag, als Wochenendausflug, unterscheiden. Beim Ausstieg aus dem Skifahren geht es vor allem um diese Alltagsaktivität. Der Ausstieg aus dem Skifahren hat sich in 30 Jahren um 50 Prozent erhöht. Vor 30 Jahren waren es 40 Prozent, die gesagt haben: Ich fahre nie Ski. Heute sagen das 63 Prozent.

Also kann mehr als die Hälfte mit Skifahren nichts mehr anfangen. Das ist viel.

Das ist ein deutlicher Anstieg. Es ist ein emotionaler Ausstieg, vor allem im Osten, vor allem im großstadtnahen Bereich. Ganz anders schaut es mit dem Skiurlaub aus. Damals wie heute sind rund 25 Prozent der Menschen in Österreich auf Skiurlaub gefahren, das hat sich nicht verändert.