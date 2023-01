Tage des Donners: Daytona, die Hochburg des US-Motorsports

Eine Kultstätte des Motorsports wird bald 64 Jahre alt: der Daytona International Speedway. Ein Sieg dort gilt als Besonderheit, als PS-Kunststück – ob nach 24 Stunden oder 500 Meilen.

In Superlativen sind Amerikaner groß. So sind sie, was Motorsport anbelangt, stolz auf ihre „Racing Capital of the World“, damit ist Indianapolis gemeint. Dann gibt es aber auch noch das „World Center of Racing“, und das ist Daytona in Florida. In beiden Städten gibt es Rennstrecken mit Tradition: Der Indianapolis Motor Speedway beherbergt seit 1911 das älteste und berühmteste Rennen der Welt, die 500 Meilen von Indianapolis. Daytonas Glanzstück ist ebenfalls ein 500-Meilen-Rennen, „The Great American Race“, wie der heuer am 19. Februar stattfindende Saisonhöhepunkt der Nascar-Serie genannt wird.

Daytonas International Speedway ist quasi ein Youngster: Er wird heuer erst 64 Jahre alt. Während in Indianapolis stets die Monopostorennen der heute Indycars genannten Serie im Mittelpunkt standen (später kamen F1, Sportwagen und MotoGP hinzu), hatte Daytona neben Stockcars auch Motorräder und Sportwagen zu Gast: Letztere im 24-h-Rennen, dem an diesem Wochenende zum 61. Mal rasenden US-Gegenstück zu Le Mans.