Dieses Unglück muss ein Ende haben

Trent Dalton schickt in „Der ganze Himmel“ ein zwölfjähriges Mädchen, eine verhinderte Schauspielerin und einen japanischen Deserteur durch Australien. Mitreißend.

Irres, kleines Totengräbermädchen wird sie genannt, die zwölfjährige Molly Hook. Oder auch: armes, kleines Totengräbermädchen. Denn ein bisschen Mitleid hat man schon mit dem seltsamen Kind im australischen Darwin. Immerhin hat Molly mit sieben Jahren ihre Mutter verloren, die es nicht mehr ausgehalten hat, mit ihrem Mann, Horace, und dessen Bruder Aubrey, den trunksüchtigen und gewalttätigen Totengräbern der Stadt, denen die kleine Molly seither schutzlos ausgeliefert ist.

Seit dem Suizid der Mutter kann Molly nicht mehr weinen. „Hart wie Stein“ sei ihr Herz, das musste sie der Mutter schwören: „So hart, dass man es nicht brechen kann.“

Nicht weinen, stark sein, immer hinauf in den Himmel schauen, der mit ihr sprechen und ihr immer weiterhelfen würde: Mit diesen Versprechen an ihre Mutter geht Molly nun durchs Leben, das neben den brutalen Verwandten noch mehr Kummer bringt: Es ist 1942, ein japanischer Luftangriff auf Australien steht unmittelbar bevor.

Er beginnt durchaus düster und beklemmend, der Roman „Der ganze Himmel“ des australischen Journalisten Trent Dalton. Als Leser hat man die kleine Molly schon ins Herz geschlossen, noch ehe man ahnt, welch unglaubliche Geschichte ihr noch bevorsteht.



Zweiter Roman. Dalton, Jahrgang 1979, ist mit seinem Debüt, „Der Junge, der das Universum verschlang“, vor zwei Jahren ein internationaler Überraschungserfolg gelungen, dessen Verfilmung als achtteilige Serie auch demnächst auf Netflix laufen wird. Die nicht eben leichte Übung, auf den mehrfach prämierten Bestseller einen Roman folgen zu lassen, der dem Debüt das Wasser reichen, ebenso berühren und begeistern kann, ist dem Australier gelungen. „Der ganze Himmel“ ist eine mitreißende Geschichte, zeitweise brutal und gnadenlos, dann wieder wunderschön und humorvoll.

Als die Bomben tatsächlich auf Darwin im Norden Australiens fallen, auch auf das Totengräberhaus, macht sich Molly auf den Weg. Wohin genau sie muss, das weiß sie nicht, aber jedenfalls ins Outback, um jenen Mann zu finden, den alle Longcoat Bob nennen, weil er einen langen, französischen Militärmantel trägt. Ebendieser Bob nämlich soll Mollys Familie vor vielen Jahren mit einem Fluch belegt haben – schuld war ihr goldgieriger Großvater –, und genau diesen Fluch will das Mädchen nun endlich loswerden: Mutter tot, Vater durch den Bombenangriff ebenfalls tot, Onkel tot (wenn auch, wie sich herausstellt, nur vermeintlich), das Haus zerstört: Das Unglück, findet Molly, muss ein Ende haben.

Also bricht sie auf, im Seesack nicht viel außer dem Gesamtwerk Shakespeares und ein paar Konservendosen, und irgendwie reißt sie dabei die wunderschöne Schauspielerin Greta mit, die von Hollywood träumt, aber bisher nicht über Auftritte in Stripclubs in Darwin hinausgekommen ist.

Auf ihrem gemeinsamen Weg quer durch Schluchten, Dschungel, Felsen, vorbei an Krokodilen, die die furchtlose Molly einzuschüchtern vermag, treffen die beiden auf Yukio, einen japanischen Piloten, der sich entschlossen hat, doch keine Bomben abzuwerfen und lieber im Outback abzutauchen. Yukio spricht kaum Englisch, Molly und Greta noch weniger Japanisch – und doch entsteht inmitten der Strapazen und ohne gemeinsame Sprache eine enge Verbindung zwischen diesen drei ungewöhnlichen Protagonisten.



Liebe, Gier und Hass. Es ist eine Reise voller Hoffnung, voller Gefahren, voller Mut und voller Verzweiflung, die die drei unternehmen. In Rückblicken wird Mollys Familiengeschichte aufgerollt, geprägt von großen Gefühlen: der Liebe, dem Hass und der Gier nach Reichtum und Gold.

Trent Dalton ist ein ungewöhnlicher Abenteuerroman gelungen, der sich vielleicht ein wenig zu oft in sehr detaillierten Naturbeschreibungen verliert und gegen Ende womöglich eine Spur zu skurril wird. Das verzeiht man dem Autor aber nur zu gern. Was für ein Roadtrip! ⫻

Neu Erschienen Trent Dalton

„Der ganze Himmel“

Übersetzt von

Alexander Weber

Verlag Harper Collins

512 Seiten

25,50 Euro



("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2023)