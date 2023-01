Selbstreflexiv im Glaskobel

Weil er als Kind oft lang brauchte, wurde Tyrone Frampton Slow Ty genannt, woraus sich sein Künstler- name entwickelte. Sein drittes Album „UGLY“ erscheint am 3. März.

Slowthai: „Selfish“. Was ist Reichtum? Zwei sehr politische Alben hat der Brite bisher herausgebracht, sie bekamen gute Kritiken und Anerkennung, waren aber keine Welterfolge. Am ersten Höhepunkt seiner Popularität tourte er durch Pubs, für 99 Pence das Ticket. Trotzdem fühlt sich Slowthai, aufgewachsen in Armut, reich. „Rich get rich and I been one of them“, rappt er in der ersten Single zum dritten Album, musikalisch übersättigt wie bei den Schotten Young Fathers. Er richtet den Blick dieses Mal stärker auf sich selbst. Ist er egoistisch? „Call it thinkin' for myself“, rappt er. Für das Video ließ er sich 24 Stunden in einen Glaskobel sperren, als „Übung in Geduld und Selbstreflexion“. Am Schluss warf er das Essen an die Scheibe. Ein Mann sichtbarer Extreme: „UGLY“ ist unter dem linken Auge tätowiert, für ihn bedeutet es nicht hässlich, sondern steht für „U Gotta Love Yourself“. Er deutet um. Vielleicht auch die Frage des Reichtums.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2023)