Nicht der Kunde, der Mitarbeiter ist jetzt König

Aus Mangel an Fachkräften greifen viele Unternehmen auf ungelernte Mitarbeiter zurück. Das zeigt sich mitunter in einer schlechteren Servicequalität. Andere Betriebe machen aus der Not eine Tugend und investieren selbst in die Ausbildung. Über Personalsuche und Kundenservice.

Das Hotel in St. Jakob im Osttiroler Defereggental war ausgesprochen schön, der Ausblick auf die umliegenden Berge beeindruckend, die Halbpension gut – nur an der Bar stand ein Mitarbeiter, der jede Bestellung als Störung zu empfinden schien und das auch jeden Gast mit Unfreundlichkeit und Grant spüren ließ.

Gäste, die sich beim Hotelchef beschwerten und meinten, sie wollten am Abend gar nicht mehr an die Bar gehen, weil ihnen der Mitarbeiter jeden Spaß verderbe, bekamen alle die gleiche Antwort: Ja, meinte der Chef, er kenne das Problem, und er habe auch schon mehrmals mit dem Kollegen gesprochen. Aber: „Ich finde niemand anderen, der diesen Job macht. Wenn er es nicht macht, dann muss ich die Bar überhaupt zusperren.“