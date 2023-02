Susanne Webersdorfer möchte das geplante Amazon-Verteilzentrum in St. Valentin verhindern.

Im niederösterreichischen St. Valentin will Amazon ein neues Verteilzentrum bauen. Die mögliche Ansiedelung des US-Handelskonzerns ist politisch brisant. Die Stadt will durch den Verkauf der Gründe ihre hohen Schulden drücken, doch in der Bevölkerung formiert sich Widerstand. Es wäre nicht das erste Amazon-Großprojekt, das daran scheitert.

Der Boden dürfte ein ganz guter sein. Auf seinem Feld baut Günther Simader-Marksteiner jedes Jahr Kürbisse an. Das daraus gepresste Kernöl wurde vergangenes Jahr sogar mit dem niederösterreichischen Regionalitätspreis ausgezeichnet.

Schon bald aber könnte es das gewesen sein mit dem Kürbiskernöl aus St. Valentin. Vergangenes Frühjahr klopfte nämlich Amazon an. Der US-Handelsriese will genau hier auf Simader-Marksteiners und den umliegenden Feldern ein neues Verteilzentrum bauen. Gut fünf Hektar groß ist das als emissionsarme Betriebsfläche gewidmete Areal, auf dem heute noch Landwirtschaft betrieben wird. Amazon will hier seine neue Logistik-Drehscheibe aufbauen.

Die Nachfrage in der Region sei größer als die bestehenden Kapazitäten, man habe sich deswegen schon länger nach möglichen Standorten für ein neues Verteilzentrum umgesehen, sagt ein Amazon-Sprecher zur „Presse am Sonntag“. Der Standort in St. Valentin, gleich neben der Westautobahn, sei bestens geeignet, um den erweiterten Großraum von Linz beliefern zu können. Denn obwohl Amazon zuletzt etwas kriselte und Anfang des Jahres den Abbau von weltweit 18.000 Stellen ankündigte, ist der Onlinehändler immer noch auf Expansionskurs.

Derlei Verteilzentren sind dabei der wichtigste Baustein der Amazon-Infrastruktur für die sogenannte „letzte Meile“. Durch ein dichtes Lager-Netz soll das Versprechen, die online bestellten Produkte möglichst am nächsten Tag auszuliefern, auch eingehalten werden. Wie so oft bei Projekten dieser Größe stößt das Unterfangen jedoch auf Widerstand.

Bürgerinitiative: „Nicht bei uns“