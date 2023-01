Wärmende Gurte für mehr Reichweite

Lob einem lebensrettenden Bauteil, das demnächst weitere Funktionen für Komfort, Sicherheit und mehr Elektro-Kilometer übernimmt. Dass da niemand früher draufgekommen ist!

Der Baker Torpedo war ein stromlinienförmiger Geschwindigkeitsrekordwagen, elektrisch betrieben, mit zwei Mann an Bord, von denen der Fahrer durch einen Sehschlitz nach vorne sah. Bei einem Rekordversuch auf Staten Island, New York, brach im Mai 1902 eine der Holzfelgen, woraufhin der Torpedo in die Zuschauer raste und – je nach Quelle – eine oder zwei Personen tötete. Die Insassen blieben indes unverletzt, was man auf Gurte, die sie in den Sitzen hielten, zurückführt. Das Baker-Unglück gilt als erster prominenter Auftritt der zumindest nach innen wirkenden Sicherheitseinrichtung.

Pro Gurtpflicht. Es sollte noch einige Jahrzehnte dauern, bevor Sicherheitsgurte ihre lebensrettende Wirkung voll entfalten konnten – hauptsächlich, indem sie von der großen Mehrheit der Autofahrer akzeptiert und verwendet werden. Der Rennfahrer Gerhard Berger wurde in jungen Jahren bei einem Unfall in Tirol aus dem Auto und in einen Fluss geschleudert, in dem er, schwer verletzt, um ein Haar ertrank. Seither predigt er das Anlegen: „Keinen Meter ohne, nicht einmal in der Parkgarage!“ Als Pionier unter den Herstellern gilt Volvo, und die Schweden hatten schon in den frühen Siebzigern höhere Anschnallquoten als manche Länder heute.