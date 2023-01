Arno Geiger: "Liebe ist so ein vielfältiges Amalgam"

Schriftsteller Arno Geiger: „Mich wundert es nicht so sehr, dass meine Frau und ich noch zusammen sind.“

In seinem neuen Buch „Das glückliche Geheimnis“ erzählt Arno Geiger, wie er jahrelang Wiens Altpapiertonnen durchwühlt hat, um „für mich Interessantes zu finden“. Im Interview verrät er, weshalb gute Autoren keine Lektoren brauchen und wie es sein kann, dass die Beziehung zu seiner Frau so glücklich ist.

„Wenn kein Wunder geschieht, werde ich weder in einer glücklichen Beziehung leben noch in gesicherten Verhältnissen“, glaubten Sie als junger Mann. Beides – privates Glück und Erfolg – sind eingetreten. Glauben Sie an Wunder?

Arno Geiger: Aus der Sicht des jungen Mannes, der sich das gedacht hat: ja. Heute weiß ich besser, dass, wenn man einen Traum hat und bereit ist, viel zu investieren, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er in Erfüllung geht, als wenn man nur wartet.

Das dachten Sie vor 25 Jahren noch nicht?