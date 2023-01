Abschied von einem „Ländle-Manager“

Als „ewige Unruhe und ewige Unvollkommenheit“ bezeichnete Martin Purtscher sein politisches Wirken. Am Freitag verstarb der Alt-Landeshauptmann Vorarlbergs im 95. Lebensjahr.

Er war der dritte Landeschef Vorarlbergs nach dem Zweiten Weltkrieg und galt als Verfechter des EU-Beitritts Österreichs, den er auch mitverhandelte: Martin Purtscher starb am Freitag im 95. Lebensjahr, wie am Samstag aus Familienkreisen bekannt wurde. Als Landesregierungschef lenkte der ÖVP-Politiker die Geschicke des Landes zwischen 1987 und 1997.

Im Zweiten Weltkrieg war Purtscher in Italien an der Front, er studierte später Jus und war zwei Jahrzehnte lang Manager bei Suchard. Seine politische Karriere startete der 1928 geborene Purtscher 1955 in der Gemeindevertretung seiner Heimatgemeinde Thüringen (Bezirk Bludenz). Von 1964 bis 1997 gehörte er dem Vorarlberger Landtag an. 1974 wurde der Wirtschaftsbündler Landtagspräsident. Unter seinem Präsidium wurden die Landesverfassung und die Geschäftsordnung des Landtags reformiert. 1987 wurde er als Wunschkandidat seines Vorgängers, Herbert Keßler, zum Landeshauptmann gewählt. Dabei trat er ein nicht ganz leichtes Erbe an: Sein beliebter Vorgänger hatte knapp 23 Jahre regiert und die Rolle des traditionellen Landesvaters ausgefüllt.



Dank an „glühenden Europäer“.Purtscher galt bei vielen mehr als „Manager-Typ“. Bei seiner Antrittsrede als Landeshauptmann erklärte er, Politik sei für ihn „stetes Suchen, Hoffen, Werten, Finden, Verbessern, Lernen, eine ewige Unruhe und eine ewige Unvollkommenheit“. In die rustikale Landesvater-Rolle sollte er nie vollumfänglich hineinfinden, obwohl er durchaus geschätzt wurde. Mit Elisabeth Gehrer, der späteren Bildungsministerin, holte er 1990 die erste Frau in die Vorarlberger Landesregierung.