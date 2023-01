Die etwas andere Paartherapie

"It Takes Two"

Helden, Weltuntergänge, Zombies: Die Spannbreite von Videospielen ist groß, Scheidung als Thema ist ungewöhnlich. In „It Takes Two" sieht man, wie es funktionieren kann.

Es ist ein wahrlich ungewöhnliches Thema in einem Spiel: „Scheidung“. Doch genau darum geht es in „It Takes Two“: Das Ehepaar Cody und May haben sich auseinandergelebt. Als sie ihrer Tochter ihre Entscheidung mitteilen, wünscht sich diese, wie wohl jedes Kind in diesem Moment, dass die Eltern zusammenbleiben. Dieser Wunsch bleibt nicht unerhört: Der Latino-Liebescoach Doktor Hakim, zeitgleich auch der Charakter, der mehr oder weniger hilfreich mit fragwürdigen Beziehungstipps durch die Kapitel führt, erhört Rosies Wunsch mit der für Spiele typischen Prise Magie und verwandelt prompt die nichtsahnenden Eltern in kleine, recht grob geformte Lehmfiguren.

Das ist der Moment, wo das Rätsel- und Jump'n'Run-Abenteuer beginnt. Es braucht keine eigene Beziehungskrise, um diesem Spiel eine Chance zu geben. Das zu rettende Liebespärchen besticht durch Charme und Humor.



Irre Eichhörnchen, böse Staubsauger. Das Ziel ist klar: Die Figuren müssen gegen die echten Körper getauscht werden und da kann ihnen nur Rosie helfen. Das wird auch May und Cody schnell klar. Doch die Reise führt durch den Schuppen, vorbei an zum Leben erwachten Staubsaugern, die sich für die Vernachlässigung rächen wollen und den in die Jahre gekommenen Werkzeugkasten. Auch bei den Eichhörnchen hat man sich nicht viele Freunde gemacht. Und Wespen sind schon im echten Leben nur fies.

Wie im echten Leben und auch in „It Takes Two“ ist der Schlüssel zum Erfolg: Zusammenarbeit und Kommunikation. Wird den Spielern zu Beginn nur wenig abverlangt, so steigert sich der Schwierigkeitsgrad rasant. Alleingänge gibt's nicht, denn nur Zusammenarbeit führt zum Erfolg und diese muss präzise ausgeführt werden. Denn schnell findet man sich auf einer Holzplatte vor Attacken flüchten.

An dieser Stelle muss dem schwedischen Entwicklerstudio Hazelight Studio Lob ausgesprochen werden. Emotional wie spielerisch ist das Spiel wirklich gelungen. Die Umsetzung auf die Nintendo Switch hat zwar gedauert, aber das Warten macht sich bezahlt. Erst seit November 2022 ist es dort auch auf Deutsch erhältlich. Notiz am Rande: Die Schweden verzichten auf klassische Rollenbilder. Cody ist Hausmann und Vollzeitvater, während May Ingenieurin ist. Wohl auch deswegen erhält immer May die Waffen und das große Werkzeug. Erfreulich wie ungewöhnlich.

Die Entwickler schaffen es mit Leichtigkeit und Unbeschwertheit, pointiert typische Verhaltensweisen und Konfliktthemen zwischen Pärchen aufzunehmen, ohne dabei tief ins Klischee abzurutschen. Nur Mays ständiges Meckern fällt auf. Generell sind die beiden eher die sympathischen Antihelden der Geschichte.



Fantastische Welten und Details. Schade ist lediglich der Splitscreen, der sich nicht deaktivieren lässt. So driftet der eigene Fokus ständig auf die falsche Hälfte des Bildschirms, während die eigene Figur ungesehen in den Abgrund stürzt. Das bietet aber Zeit, auch ein wenig die detailreiche Umgebung zu bestaunen.

Faszinierend: Trotz des stetig steigenden Schwierigkeitsgrades wird selbst für unerfahrene Spieler „It Takes Two“ nie zur frustrierenden Aufgabe. Die Speicherstellen sind gut gewählt und versetzen einen nicht ständig an den Anfang. Zehn Stunden sollte man auf jeden Fall einrechnen – oder ein bisschen mehr. Es bleibt aber auf jeden Fall kurzweilig und unterhaltsam.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2023)